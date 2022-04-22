Ne Koç ikna edebilmişti ne Emre Belözoğlu! F.Bahçe'den ayrıldı Arda Güler'i 30 m.euro yaptı

Sarı-lacivertlilerin 15 yaşındalarken keşfettiği her iki genç yıldız da tercihleriyle öne çıktı. Arda Güler’den önce Fenerbahçe camiasını heyecanlandıran ve 2017’de profesyonel sözleşme imzalanan Ömer Faruk Beyaz henüz 18 yaşında iken geçen yıl ayrılmayı tercih etti. Ancak Arda Güler daha sonra geldiği sarı-lacivertli kulüpte kalma yoluna gitti, kısa sürede çok sevildi. Özellikle bu sezon iki genç isim karşılaştırıldığında Arda Güler’in kazançlı çıktığı görüldü.