Ne Koç ikna edebilmişti ne Emre Belözoğlu! F.Bahçe'den ayrıldı Arda Güler'i 30 m.euro yaptı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Ali Koç'un özel olarak ilgilenmesine rağmen yeni sözleşme imzalatamadığı genç yeteneğin Stuttgart'ta kaybolup gitmesi üzüntü verirken, sarı lacivertli takımda kalan Arda Güler'in ise 30 milyon euro olması ise camiada sevinçle karşılandı.
Fenerbahçe’de son dönemde yetişen iki genç yetenek Arda Güler ve Ömer Faruk Beyaz’ın kariyer planlaması dikkatlerden kaçmıyor.
Sarı-lacivertlilerin 15 yaşındalarken keşfettiği her iki genç yıldız da tercihleriyle öne çıktı. Arda Güler’den önce Fenerbahçe camiasını heyecanlandıran ve 2017’de profesyonel sözleşme imzalanan Ömer Faruk Beyaz henüz 18 yaşında iken geçen yıl ayrılmayı tercih etti. Ancak Arda Güler daha sonra geldiği sarı-lacivertli kulüpte kalma yoluna gitti, kısa sürede çok sevildi. Özellikle bu sezon iki genç isim karşılaştırıldığında Arda Güler’in kazançlı çıktığı görüldü.
Fenerbahçe’de fazla forma şansı bulamayacağını düşündüğü için Almanya’nın Stuttgart takımına giden Ömer Faruk Beyaz bu sezon Bundesliga’da sadece 4 maçta 68 dakika oynayabildi. 19 yaşındaki orta saha son olarak 22 Ocak’ta Freiburg’a karşı yalnızca 5 dakika sahada kalabildi. Ömer Faruk bu sezon gol ve asist katkısı sunamadı. Genç oyuncu geçen sezon da Fenerbahçe’de 8 resmi maçta gol ve asist yapamamıştı.
Ancak öte yandan Arda Güler, özellikle İsmail Kartal’ın gelişiyle hem popüler hale geldi hem performansını yükseltti hem de Fenerbahçe’deki geleceğini garanti altına aldı. 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan 17 yaşındaki Arda, bilhassa Kadıköy’de taraftarların sevgilisi haline geldi. Arda Güler bu sezon ligde 10 maçta 224 dakika oynadı, 3 gol atıp 2 asist yaptı. Arda kariyerinde yeni bir dönem açarken Ömer Faruk bir anda geri planda kaldı. Ömer Faruk Beyaz’ın Stuttgart ile Haziran 2025’e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yeni sezon için teknik direktör çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de Jorge Jesus da adaylar arasında yer alıyor. Portekizli teknik direktör önceki akşam Benfica’dan ayrıldıktan sonra ilk kez teknik ekibiyle toplandı. Sosyal medya hesaplarından da özel fotoğraflar paylaşan Jorge Jesus, “Geçmişte kazandığımız başarılara baktık ve yeni bir mücadele için tekrar toplandık” mesajını yazdı.
Süper Lig’de 34. haftada bu akşam Çaykur Rizespor’la oynayacak Fenerbahçe’de hazırlıklar tamamlandı. İsmail Kartal yönetiminde Samandıra’da çalışan sarı-lacivertlilerde sakatlıkları olan Pelkas ve Szalai dışında eksik bulunmuyor. Öte yandan cezası sona eren İrfan Can Kahveci’nin de bugün ilk 11’de olacağı belirtiliyor. Dün akşam saatlerinde Trabzon üzerinden Rize’ye geçen Fenerbahçe, maç saatini beklemeye başladı.