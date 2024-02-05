Müzisyene tekme tokat saldırı; nişanlısının kollarında can verdi
Göngören'de nişanlısıyla birlikte bir restorana giden müzisyen Umut Emre Aytekin(36) ile iki kişi arasında tartışma çıktı. İki kişinin tekme tokat saldırdığı Aytekin'i nişanlısı Maria Zeppin kurtarmaya çalıştı. Başına aldığı darbelerle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aytekin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
DHA
• 05 Şubat 2024 - 11:31 • Son Güncelleme:
DHA
• 05 Şubat 2024 - 11:31 • Son Güncelleme: