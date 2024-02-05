Müzisyene tekme tokat saldırı; nişanlısının kollarında can verdi

O kadar geleceği parlak bir müzisyendi ki, o kadar güzel sesi vardı ki, Harika bir çocuktu. O kadar seviliyordu ki, inanamazsınız. Bu çocuğa nasıl kıyarsınız? Yapanlarda müzisyen diyorlar birde. Nasıl böyle bir duruma gelebildiniz? Arkadan gelip vuruyorsun, hadi vurdun niye yerde tekmeliyorsun? Bu nasıl bir insanlık, ne oldu bize?" dedi.