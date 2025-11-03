Muğla'da cennet içinde cehennem! Manzara güzel, risk büyük: Bu yola giren mest oluyor

4

Bugün modern ulaşım hâline getirilmiş olsa da, rampanın özellikle virajlı bölümleri sürücüler için hâlâ dikkat tehlikeli olmaya devam ediyor. Özellikle Net tesisleri ve Akyaka kavşağına gelmeden öncemi U virajları bu yolu ilk defa kullanan sürücüler tarafından tehlike olmaya devam ediyor. Yolu ilk defa kullanan sürücüler her yıl özellikle keskin virajlarda maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü kazalara sebep oluyorlar. Buna rağmen, Sakar Rampasının seyir teraslarından izlenen Gökova Körfezi manzarası, bu zorlu yolculuğu unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor. Yolun belli noktalarında bulunan araç park ceplerinde duran araçlardaki vatandaşlar, bölgedeki seyir noktalarından Gökova Körfezi manzarasını fotoğraflıyor.