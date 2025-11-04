Muğla'da bir ilk olacak: Bu inşaata yatırım çağrısı yapılıyor
04.11.2025 - 15:48Güncellenme Tarihi:
Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Datça’da yapımı devam eden ve ilçede ilk olacak 4-6 Yaş Kur’an Kursu inşaatını yerinde inceledi.
İncelemeler sırasında kursun en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasının önemine değinen İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, bu tür eğitim kurumlarının büyük bir değer taşıdığını ifade etti.
Müftü Can ayrıca, inşaatın tamamlanması için hayır sahiplerinin katkılarını beklediklerini dile getirerek, yapılacak her türlü desteğin geleceğe yapılan önemli bir yatırım olacağını vurguladı.
