Muğla'da bir ilk olacak: Bu inşaata yatırım çağrısı yapılıyor

04.11.2025 - 15:48Güncellenme Tarihi:

Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Datça’da yapımı devam eden ve ilçede ilk olacak 4-6 Yaş Kur’an Kursu inşaatını yerinde inceledi.

Eğitim Hizmetlerinden Sorumlu İl Müftü Yardımcısı Hamide Belgrat’ın da katıldığı ziyarette Müftü Can, Datça Müftülüğü Veri Hazırlama Memuru Asım Keser’den inşaatın mevcut durumu ve planlanan son hali hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında kursun en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasının önemine değinen İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, bu tür eğitim kurumlarının büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Müftü Can ayrıca, inşaatın tamamlanması için hayır sahiplerinin katkılarını beklediklerini dile getirerek, yapılacak her türlü desteğin geleceğe yapılan önemli bir yatırım olacağını vurguladı.

