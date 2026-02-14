Muğla Datça'da ‘Badem Çiçeği Festivali’ renkli görüntülerle devam ediyor
14.02.2026 - 18:23Güncellenme Tarihi:
Datça Badem Çiçeği Festivali olumsuz hava şartları nedeniyle 3’üncü gününde kortej yürüyüşü yapıldı. Festival için Datça’ya ilçe dışından çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe dışından gelen vatandaşlar Cumhuriyet meydanında açılan stantlardan alışveriş yaparken, gün boyu devam eden konser, yarışma ve diğer etkinliklerle devam etti.
Cumhuriyet meydanına kadar müzik eşliğinde devam eden yürüyüş sonrası açılış konuşmaları gerçekleştirildi.
Konser ve badem kırma yarışmaları ile devam eden festival boyunca konserler, yerel müzikler ve halk oyunları gösterileri sunuldu.
Festival 15 Şubat Pazar günü en iri badem ve en bakımlı bahçe yarışması ile sona erecek.