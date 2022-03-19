Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhan'ın alınmaması tartışma yarattı...

“Emirhan- İlkhan’ı oynatan antrenöre bunu sormanız tuhaf. Serdar’ı da oynatıyoruz. Benim korumaktan kastım, oyuncuları sahaya çıkarmamak değildi. Oyuncuları olmadıkları noktaya getirmeyi kast ettim. Oyuncuları çok yukarıya çıkarıp olmadıkları yere çıkarmayın dedim. Emirhan İlkhan, Semih, Demir Ege, sahada olmaları gerektiği zaman sahada olacaktır. Kerem Kalafat da kiralıktı, hiç adı yoktu, kimse konuşmuyordu ve sadece ben anımsadım. Anımsadıktan sonra da bir değer oluştu ve ortaya bir değer çıktı. Şimdi bekliyor ama oynayacak. Genç oyuncular konusunda herkes kadar ben de Beşiktaş’ın bu oyuncuları kazanmasını istiyorum. Yurt dışında kimin nasıl yaptığıyla ben ilgilenmiyorum. Doğrusunun nasıl olduğu konusunda yeteri kadar bilgi birikime sahibim” diye konuştu.