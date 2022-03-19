Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhan'ın alınmaması tartışma yarattı...
A Milli Takım'la birlikte Ümit Milli Takım kadrosu açıklanırken Fenerbahçeli Arda Güler ve Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın ismi listede yer almadı.
Milli maç haftasında aday kadrolar açıklanırken son dönemin parlayan genç potansiyelleri Arda Güler ve Emirhan İlkhan kadrolara davet edilmedi. Özellikle sosyal medyada bu karar sonrası eleştiriler artarken, bu oyuncuların Ümit Milli Takım kadrosuna davet edilmemesi şaşkınlıkla karşılandı.
Tolunay Kafkas, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Arda da bizim gözbebeklerimizden birisi. Ben Arda'ya şöyle bir parantez açmak istiyorum; sadece oyunculuğu değil, kişiliği, davranış biçimi onu zaten çok büyük oyuncu yapıcak. Eğer, hoca gerekli görürse alır oynatır. Ben bu işin küçüktür, büyüktür bunlara takılmam. Oyuncunun iyisi olur, kötüsü olur. Eğer hocası gerekli görürse alır oynatır, biz de bununla gurur duyarız. Umarım hem kulübüne hem de milli takımlarımıza çok büyük işler yapacağına inandığımız potansiyelli bir oyuncumuz." ifadelerini kullanmıştı.
Stefan Kuntz'un, Arda Güler'i yaz ayındaki Uluslar Ligi maçlarında kadroya alacağı ifade edilirken Alman hoca, oyuncu için "Arda çok yetenekli bir oyuncu. Kendisinin ileride izlemeye gelecek özel taraftarları olacak. Çok büyük heyecan vadediyor" ifadelerini kullandı. Bu oyuncuların Ümit Milli Takım kadrosuna davet edilmemesi şaşkınlıkla karşılandı.
Orta Saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor), Mirza Cihan (Gaziantep FK A.Ş.), Hakan Yeşil (1461 Trabzon FK), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
“Emirhan- İlkhan’ı oynatan antrenöre bunu sormanız tuhaf. Serdar’ı da oynatıyoruz. Benim korumaktan kastım, oyuncuları sahaya çıkarmamak değildi. Oyuncuları olmadıkları noktaya getirmeyi kast ettim. Oyuncuları çok yukarıya çıkarıp olmadıkları yere çıkarmayın dedim. Emirhan İlkhan, Semih, Demir Ege, sahada olmaları gerektiği zaman sahada olacaktır. Kerem Kalafat da kiralıktı, hiç adı yoktu, kimse konuşmuyordu ve sadece ben anımsadım. Anımsadıktan sonra da bir değer oluştu ve ortaya bir değer çıktı. Şimdi bekliyor ama oynayacak. Genç oyuncular konusunda herkes kadar ben de Beşiktaş’ın bu oyuncuları kazanmasını istiyorum. Yurt dışında kimin nasıl yaptığıyla ben ilgilenmiyorum. Doğrusunun nasıl olduğu konusunda yeteri kadar bilgi birikime sahibim” diye konuştu.
Karaveli son olarak hedefin artık lig olduğunu söyleyerek, “Bundan sonra sadece Başakşehir maçı değil, geriye kalan bütün maçlar çok önemli. Ligi bitirebileceğimiz en yüksek yerde bitirmek istiyoruz. Beşiktaş için Avrupa çok önemli. Genç oyuncuları Avrupa pazarına göstermek çok önemli. Bunun için de bütün maçları çok önemseyerek, yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor.
Bugün oyun anlamında bir şey söyleyemiyorum oyuncularıma. Bugün oyunun kazananı Beşiktaş ama maçı kazanamadık. Başakşehir maçı en yakın maç ve buna da net şekilde hazırlanacağız. Oynayacağımız bütün takımların ligde bir hedefi var. Hepsine ciddi şekilde hazırlanıp, en doğru oyuncularla en doğru oyunu oynayıp ciddi şekilde her maçımızı kazanmak istiyoruz” açıklamasında bulunmuştu.