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FutbolMilli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhan'ın alınmaması tartışma yarattı...
HaberlerFutbol Haberleri Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhan'ın alınmaması tartışma yarattı...
• 19 Mart 2022 - 14:11 • Son Güncelleme:

Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhan'ın alınmaması tartışma yarattı...

A Milli Takım'la birlikte Ümit Milli Takım kadrosu açıklanırken Fenerbahçeli Arda Güler ve Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın ismi listede yer almadı.

• 19 Mart 2022 - 14:11 • Son Güncelleme:
1Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhanın alınmaması tartışma yarattı...
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Milli maç haftasında aday kadrolar açıklanırken son dönemin parlayan genç potansiyelleri Arda Güler ve Emirhan İlkhan kadrolara davet edilmedi. Özellikle sosyal medyada bu karar sonrası eleştiriler artarken, bu oyuncuların Ümit Milli Takım kadrosuna davet edilmemesi şaşkınlıkla karşılandı.

2Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhanın alınmaması tartışma yarattı...

Arda Güler ve Emirhan İlkhan'ın aday kadroya davet edilmemesi tartışma yaratırken özellikle sosyal medyada teknik direktör Tolunay Kafkas'a bu yönde eleştiriler yapıldı.

3Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhanın alınmaması tartışma yarattı...

Tolunay Kafkas, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Arda da bizim gözbebeklerimizden birisi. Ben Arda'ya şöyle bir parantez açmak istiyorum; sadece oyunculuğu değil, kişiliği, davranış biçimi onu zaten çok büyük oyuncu yapıcak. Eğer, hoca gerekli görürse alır oynatır. Ben bu işin küçüktür, büyüktür bunlara takılmam. Oyuncunun iyisi olur, kötüsü olur. Eğer hocası gerekli görürse alır oynatır, biz de bununla gurur duyarız. Umarım hem kulübüne hem de milli takımlarımıza çok büyük işler yapacağına inandığımız potansiyelli bir oyuncumuz." ifadelerini kullanmıştı.

4Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhanın alınmaması tartışma yarattı...

Tecrübeli çalıştırıcı, orta sahada Barış Alper Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökdeniz Bayrakdar, Muhammed Gümüşkaya, Umut Güneş, Oğuz Aydın gibi isimlere yer verdi.

5ÜMİT MİLLİ TAKIMA UĞRAMADAN A MİLLİ OLABİLİR

ÜMİT MİLLİ TAKIM'A UĞRAMADAN A MİLLİ OLABİLİR

Portekiz'le iki kritik maça çıkacak olan A Milli Takımımızda teknik patron Stefan Kuntz, bu önemli maçlar öncesi genç oyuncuları riske etmek istemedi.

6Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhanın alınmaması tartışma yarattı...

Stefan Kuntz'un, Arda Güler'i yaz ayındaki Uluslar Ligi maçlarında kadroya alacağı ifade edilirken Alman hoca, oyuncu için "Arda çok yetenekli bir oyuncu. Kendisinin ileride izlemeye gelecek özel taraftarları olacak. Çok büyük heyecan vadediyor" ifadelerini kullandı. Bu oyuncuların Ümit Milli Takım kadrosuna davet edilmemesi şaşkınlıkla karşılandı.

7Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhanın alınmaması tartışma yarattı...

Arda, Türkiye U17 Milli takımının formasını 7 kez giydi. Genç oyuncu, bu dönemde 2 gol atarak takımına katkı sağladı.

8Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhanın alınmaması tartışma yarattı...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Tolunay Kafkas aday kadroyu şu isimlerden oluşturdu: Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Berke Özer (Fenerbahçe A.Ş.), Doğan Alemdar (Stade Rennais FC)

9Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhanın alınmaması tartışma yarattı...

Defans: Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Emir Han Topçu (Çaykur Rizespor A.Ş.), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor A.Ş.)

10Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhanın alınmaması tartışma yarattı...

Orta Saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor), Mirza Cihan (Gaziantep FK A.Ş.), Hakan Yeşil (1461 Trabzon FK), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

11Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhanın alınmaması tartışma yarattı...

Forvet: Enis Destan (Trabzonspor A.Ş.), Erencan Yardımcı (Aytemiz Alanyaspor), Ali Akman (Nec Nijmegen), Tiago Süer Barbaros Çukur (Watford FC)

12EMİRHAN İLKHAN DA DAVET BEKLİYOR

EMİRHAN İLKHAN DA DAVET BEKLİYOR

Kuntz'un UEFA Uluslar Ligi maçlarında Arda Güler'i ve Beşiktaş'ın genç kanat oyuncusu Emirhan İlkhan'ı aday kadroya davet etmesi bekleniyor.

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Beşiktaş'ta eksik oyuncuların yokluğunda forma giydikten kısa süre sonra kendini gösteren ve kalitesini ortaya koyan Emirhan İlkhan da milli takım daveti bekleyen genç potansiyeller arasında.

14Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhanın alınmaması tartışma yarattı...

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin altyapıdan takip edip A Takım'da 7 maçta görev verdiği Emirhan, son dönemde daha az forma şansı bulabildi.

15PEDRİ ÖRNEĞİYLE EMİRHAN SORUSU

PEDRİ ÖRNEĞİYLE EMİRHAN SORUSU

Bir basın mensubunun 19 yaşında 70’ten fazla maçta forma giyen Barcelonalı Pedri’yi örnek göstererek “Oyuncuları oynatmayarak mı korumak istiyorsunuz” sorusunu da yanıtlayan Önder Karaveli,

16Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhanın alınmaması tartışma yarattı...

“Emirhan- İlkhan’ı oynatan antrenöre bunu sormanız tuhaf. Serdar’ı da oynatıyoruz. Benim korumaktan kastım, oyuncuları sahaya çıkarmamak değildi. Oyuncuları olmadıkları noktaya getirmeyi kast ettim. Oyuncuları çok yukarıya çıkarıp olmadıkları yere çıkarmayın dedim. Emirhan İlkhan, Semih, Demir Ege, sahada olmaları gerektiği zaman sahada olacaktır. Kerem Kalafat da kiralıktı, hiç adı yoktu, kimse konuşmuyordu ve sadece ben anımsadım. Anımsadıktan sonra da bir değer oluştu ve ortaya bir değer çıktı. Şimdi bekliyor ama oynayacak. Genç oyuncular konusunda herkes kadar ben de Beşiktaş’ın bu oyuncuları kazanmasını istiyorum. Yurt dışında kimin nasıl yaptığıyla ben ilgilenmiyorum. Doğrusunun nasıl olduğu konusunda yeteri kadar bilgi birikime sahibim” diye konuştu.

17Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhanın alınmaması tartışma yarattı...

Karaveli son olarak hedefin artık lig olduğunu söyleyerek, “Bundan sonra sadece Başakşehir maçı değil, geriye kalan bütün maçlar çok önemli. Ligi bitirebileceğimiz en yüksek yerde bitirmek istiyoruz. Beşiktaş için Avrupa çok önemli. Genç oyuncuları Avrupa pazarına göstermek çok önemli. Bunun için de bütün maçları çok önemseyerek, yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor.

18Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhanın alınmaması tartışma yarattı...

Bugün oyun anlamında bir şey söyleyemiyorum oyuncularıma. Bugün oyunun kazananı Beşiktaş ama maçı kazanamadık. Başakşehir maçı en yakın maç ve buna da net şekilde hazırlanacağız. Oynayacağımız bütün takımların ligde bir hedefi var. Hepsine ciddi şekilde hazırlanıp, en doğru oyuncularla en doğru oyunu oynayıp ciddi şekilde her maçımızı kazanmak istiyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

19SOSYAL MEDYA NE DİYOR

SOSYAL MEDYA NE DİYOR?

İşte Arda Güler ve Emirhan İlkhan kararı sonrası paylaşımlardan bazıları:

20Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhanın alınmaması tartışma yarattı...
21Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhanın alınmaması tartışma yarattı...
22Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhanın alınmaması tartışma yarattı...
23Milli takım aday kadrosu açıklandı Arda Güler ile Emirhan İlkhanın alınmaması tartışma yarattı...

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