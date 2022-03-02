• 02 Mart 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
Miguel Crespo'ya Avrupa devleri talip olunca Ali Koç harekete geçti! F.Bahçe'ye yeni orta saha...
Miguel Crespo'nun gösterdiği başarılı performans karşısında tecrübeli futbolcuyu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalan Ali Koç'un yeni bir orta saha oyuncusu için hamle yaptığı, başkanın Uruguaylı futbolcuyu listeye aldığı öğrenildi.
• 02 Mart 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
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Sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayan Fenerbahçe, Portekizli hocayla istediğini bulamamış ve yollar ayrılmıştı..
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Sarı-lacivertliler, River Plate'nin Uruguaylı orta sahası Nicolas de la Cruz için harekete geçti..
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1 Haziran 1997'de Uruguay'ın başkenti Montevideo'da dünyaya gelen karşı Nicolas de la Cruz, futbola Liverpool FC Montevideo'nun altyapısında başladı. Burada profesyonel olan solak orta saha, 2017 yazında Arjantin'in River Plate takımına transfer oldu..