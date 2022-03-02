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FenerbahçeMiguel Crespo'ya Avrupa devleri talip olunca Ali Koç harekete geçti! F.Bahçe'ye yeni orta saha...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Miguel Crespo'ya Avrupa devleri talip olunca Ali Koç harekete geçti! F.Bahçe'ye yeni orta saha...
• 02 Mart 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:

Miguel Crespo'ya Avrupa devleri talip olunca Ali Koç harekete geçti! F.Bahçe'ye yeni orta saha...

Miguel Crespo'nun gösterdiği başarılı performans karşısında tecrübeli futbolcuyu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalan Ali Koç'un yeni bir orta saha oyuncusu için hamle yaptığı, başkanın Uruguaylı futbolcuyu listeye aldığı öğrenildi.

• 02 Mart 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
1Miguel Crespoya Avrupa devleri talip olunca Ali Koç harekete geçti F.Bahçeye yeni orta saha...
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Sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayan Fenerbahçe, Portekizli hocayla istediğini bulamamış ve yollar ayrılmıştı..

2Miguel Crespoya Avrupa devleri talip olunca Ali Koç harekete geçti F.Bahçeye yeni orta saha...

Sezonun geri kalanına İsmail Kartal ile yoluna devam eden sarı-lacivertliler bir yandan da yeni sezon için teknik direktörlerle görüşmelerini sürdürüyor..

3Miguel Crespoya Avrupa devleri talip olunca Ali Koç harekete geçti F.Bahçeye yeni orta saha...

Bielsa, Löw, Jorge Jesus gibi tecrübeli isimlerle temasta olan sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon için kesin olarak şampiyonluğu hedefliyor..

4Miguel Crespoya Avrupa devleri talip olunca Ali Koç harekete geçti F.Bahçeye yeni orta saha...

Bu bağlamda adımlarını sağlam atmak isteyen Fenerbahçe, orta saha transferi için sürpriz bir isimle temasa geçti..

5Miguel Crespoya Avrupa devleri talip olunca Ali Koç harekete geçti F.Bahçeye yeni orta saha...

Sarı-lacivertliler, River Plate'nin Uruguaylı orta sahası Nicolas de la Cruz için harekete geçti..

6Miguel Crespoya Avrupa devleri talip olunca Ali Koç harekete geçti F.Bahçeye yeni orta saha...

24 yaşındaki futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade edildi..

7Miguel Crespoya Avrupa devleri talip olunca Ali Koç harekete geçti F.Bahçeye yeni orta saha...

Fenerbahçe'de top koşturan Diego Rossi'nin Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Nicolas de la Cruz, milli takım formasını 12 kez giydi..

8Miguel Crespoya Avrupa devleri talip olunca Ali Koç harekete geçti F.Bahçeye yeni orta saha...

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan 24 yaşındaki orta sahanın kulübü River Plate ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona eriyor..

9Miguel Crespoya Avrupa devleri talip olunca Ali Koç harekete geçti F.Bahçeye yeni orta saha...

Sarı-lacivertliler, Avrupa devlerinin peşinde olan Miguel Crespo'nun ayrılma ihtimaline karşı Nicolas de la Cruz ile o bölgeyi doldurmak istiyor..

10Miguel Crespoya Avrupa devleri talip olunca Ali Koç harekete geçti F.Bahçeye yeni orta saha...

1 Haziran 1997'de Uruguay'ın başkenti Montevideo'da dünyaya gelen karşı Nicolas de la Cruz, futbola Liverpool FC Montevideo'nun altyapısında başladı. Burada profesyonel olan solak orta saha, 2017 yazında Arjantin'in River Plate takımına transfer oldu..

11Miguel Crespoya Avrupa devleri talip olunca Ali Koç harekete geçti F.Bahçeye yeni orta saha...

River Plate'de toplam 136 müsabakaya çıkan Uruguaylı merkez orta saha, 24 gol 29 asistlik performans ortaya koydu..

12Miguel Crespoya Avrupa devleri talip olunca Ali Koç harekete geçti F.Bahçeye yeni orta saha...

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