Meteoroloji alarm verdi, il il uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayımlayarak çok sayıda il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Kuzey, iç ve batı kesimlerde yağışlı havanın etkili olması beklenirken, Doğu Karadeniz'de sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. İşte 15 Eylül 2026 il il beklenen hava durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminini yayımladı. Yapılan tahminlere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz’de 4 ila 6 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın ise ülke genelinde genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, özellikle yağış beklenen bölgelerde vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmasını öneriyor.
İL İL HAVA DURUMU
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35