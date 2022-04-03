Mesut ve Ozan kadro dışı kaldı İsmail Kartal bu 5 yıldızı civa gibi yaptı
Dün Kayseri deplasmanında şov yapan ve derbi öncesi 4 golle ezeli rakibi Galatasaray'a gözdağı veren Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasının ardından takım içerisinde bazı futbolcuların performans olarak zirveye çıkmaları dikkatlerden kaçmadı. İşte Kayserispor - Fenerbahçe mücadelesinin yansımaları ve yazar yorumları...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a gol yağdırdı. Üst üste 3. galibiyetini alan sarı-lacivertli takım, Galatasaray derbisi öncesi moral buldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarlarının görüşleri şöyle...
ERCAN GÜVEN
Tamam… Fenerbahçe’nin “Kayseri patlaması” bugün küllerinden doğmuş, sahada saklanmak yerine amansız bir forma yarışına girmek cesareti bulmuş dünkü bezgin/ bıkkın futbolcuların performansına “sihirli” değil, sadece “samimi bir el” değmesi sonucudur ama… Yeri göğü inleten bu infilakı mutlaka bir kategoriye sokmak gerekirse, etiketi “teknik direktör maçı” olur ve İsmail Kartal, kurt hoca Hikmet Karaman’ı yenmiştir aslında.
Takımda herkes omuz omuza kendi yarattıkları ve en çok kendileri hissettikleri “korkuları” tek tek hafızalardan silmeye, ikincilik gibi Fenerbahçe’ye pek de uymayan bir hedefe konsantre olmaya, en azından gelecek sezonun çatısını kurmaya uğraşırken, yukarıdan “boşuna çabalamayın” gibi bir ses geliyor. Doğrusu tuhaf bir yönetim tarzı!
Maça gelince… İlk on biri, gireni çıkanı, mücadelesi, isteği, saha içi/saha dışı planı ve yeteneği ile “kendini aşmadı” sadece “kendine ulaştı”, net bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Tersten son golle başlayalım…Takımın en olgunlarından ve uzun aradan sonra geri dönen Gustavo ile genç yetenek Ferdi’nin topu kendi ceza alanlarından söküp alarak başlattığı kontratağı, 17 yaşındaki Arda dördüncü gol olarak rakip kaleye yolluyor.
Resmen “kuşaklararası” takım oyunu. Hatta “takımlararası”!.. A takımı, B takımı yok. İlk onbir, kulübeden gelen fark etmiyor. Tümü son yarım saatte oyuna girmiş. Çünkü, haftaya Kadıköy’de oynayacakları “tribünle helalleşme maçına” sarı kart engeli çıkmasın diye hem sahanın yıdızları hem de hepsi gol atmış İrfan Can’ı, Rossi’yi, Zajc’ı kenara almış İsmail Kartal. Yani, maçı oya gibi işliyor kenarda Hoca. Aslında, Hikmet Karaman’ın planı da benzer ve o da orta sahada hakimiyet kurmayı planlıyor. Lakin iş uygulamaya geldiğinde Fenerbahçe başarıyor. “Eğreti Hoca” ha!..
Sert başlayan, sert süren maçta rakip Kayserispor’un Fenerbahçe kalesinde tek tehdidi serbest vuruştan Altay’ın çıkardığı top. Çünkü rakip orta sahayı geçse çok iyi kaleci Altay’a gelmeden önce çok iyi iki stoper var. Takım halinde çok iyi Fenerbahçe. Deplasman sadece lafta… Fenerbahçe’nin sağ kanadı saha içi rotasyon yapıyor irticalen.
Osayi, Mert Hakan ve İrfan Can sanki bir tek adam. Civa gibi akıyorlar birbirlerinin boş bıraktığı alanlara. Yerlerine girenler onları aratmıyor. Tüm futbolcular savunma da var, hücumda da. Kayserispor’a doksan dakika boyunca Fenerbahçe’nin attığı golleri saymak kaldıysa, ne rakip futbolcuların yetenek noksanlığından ne de hocasının yanlış planlamasından.
Fenerbahçe için zor deplasman diyenler çoğunlukta. Maç başladı, sahada önde baskı yapan, pasla oyun kurup çıkmaya çalışan rakibine göz açtırmayan, onu hataya zorlayan, pozisyonlar bulan ve ilk 45 dakika bittiğinde 2 farkı yakalayan bir Fenerbahçe seyrettik. Kayserispor kendi evinde oynamasına rağmen pozisyon bulamamış, sadece Emrah Başsan’ın direkte patlayan frikiği ile teselli bulmuştu. İkinci yarı başladığında Hikmet Karaman’ın hamleleri İrfan Can’ın jeneriklik golüyle çabuk rafa kalktı. Fenerbahçe’yi kısa zamanda gözde takım yapanlar kimlerdi derseniz sayalım. İsmail hoca ilk 11’ni buldu.
Kartal, zamanı gelince kulübedekileri de sahaya sürüyor. (Pelkas, Arda Güler, Ferdi, Szalai, Gustavo) Osayi süper sağ bek oldu. Kim’i anlatmaya gerek yok. Crespo-Zajc ikilisinin uyumu, mücadelesi mükemmel. Mert Hakan kendine geldi, Rossi gözde oldu.. Ve bir paragraf da İrfan Can’a açalım. Direksiyona geçti mi takım tam gaz gidiyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Fenerbahçe, Kayseri'de 90 dakika oyunun kontrolünü elinde tutarak kolay ve farklı bir galibiyet elde etti. İlk devrede çok temaslı bir mücadele vardı. Fazla sayıda faullerin gündeme gelmesi futbol kalitesini olumsuz etkiledi. Fenerbahçe'nin temel taktik ilkesi önde baskıydı. Kayserispor'un prese karşı geriden pasla çıkma yanlışı Fenerbahçe'ye pozisyon bulma avantajı sağlıyordu. F.Bahçe bu yarıda iki de gol buldu. İkinci devrede de aynı disiplin içerisinde başladılar. Tabii ki iki farklı skor avantajıyla riski de biraz azalttılar.
İrfan Can'ın güzel golüyle skor garantisi elde edilince takım iyice rahatladı. Maç sonuna kadar kontrollü anlayışla süreyi doldurdular. Ve derbi öncesinde hem 3 puan hem de moral kazanmış oldular. Fenerbahçe'de olumlu gelişmeler devam ediyor. Kayserispor'u deplasmanda farklı yenmek daha da önemlisi net bir pozisyon vermemek çok önemliydi. Öncelikle takımda bir disiplin göze çarpıyor. Oyuncularda hırs ve motivasyon var. Biraz da futbolcu performanslarına bakalım; görevini yapmayan yoktu. Osayi sağ bekte iyice oturdu.
Serdar Dursun gol atmadı ama çok çalıştı. Mert Hakan sahada basmadık yer bırakmadı. İrfan Can çok güzel bir gol attı ve ikinci golün asistini yaptı. Arda ise dördüncü golü atarak kendini gündemde tuttu. Ama benim ön plana çıkaracağım yine iki isim var. Zajc ve Crespo… Bunların önemli katkıları ve devamlılıkları takıma olumlu katkı sağlıyor. Kaleci Altay, Emrah'ın frikiğini iyi kurtardı ama iki yüksek topta boşa çıkması ciddi eksiklik. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman niye protesto ediliyor anlam veremiyorum. Takımın düşme tehlikesi yok. Kupada da Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi elemiş yarı finale kalmış. Daha ne bekleniyordu ki!