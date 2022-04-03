Mesut ve Ozan kadro dışı kaldı İsmail Kartal bu 5 yıldızı civa gibi yaptı

Resmen “kuşaklararası” takım oyunu. Hatta “takımlararası”!.. A takımı, B takımı yok. İlk onbir, kulübeden gelen fark etmiyor. Tümü son yarım saatte oyuna girmiş. Çünkü, haftaya Kadıköy’de oynayacakları “tribünle helalleşme maçına” sarı kart engeli çıkmasın diye hem sahanın yıdızları hem de hepsi gol atmış İrfan Can’ı, Rossi’yi, Zajc’ı kenara almış İsmail Kartal. Yani, maçı oya gibi işliyor kenarda Hoca. Aslında, Hikmet Karaman’ın planı da benzer ve o da orta sahada hakimiyet kurmayı planlıyor. Lakin iş uygulamaya geldiğinde Fenerbahçe başarıyor. “Eğreti Hoca” ha!..