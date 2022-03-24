• 24 Mart 2022 - 17:38 • Son Güncelleme:
Mesut Özil'in kadro dışı kalması dünyada büyük ses çıkardı! İşte dünya basını
Sarı lacivertliler, İsmail Kartal ile Konyaspor maçında yaşadığı polemik nedeniyle Mesut Özil'i kadro dışı bırakmıştı. Mesut'un kadro dışı kalması, dünya basınında da geniş yankı bultu. İşte Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının yankıları...
• 24 Mart 2022 - 17:38 • Son Güncelleme:
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Mesut Özil'in kadro dışı kaldığını okuyucularıyla duyuran The Athletic, "Özil geçen sezon Fenerbahçe'nin ligi 3. sırada bitirmesine yardımcı olmuştu." ifadelerini kullandı.
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Mirror ise Özil'i "uzaklaştırıldı" olarak duyurdu. Mirror'ın haberinde, "Mikel Arteta'nın kadroya almamasından sonra Mesut Özil Fenerbahçe'ye katıldı. Maç kondisyonu olmadığı ligde görüldü ve Fenerbahçe'de 10 maçta 1 asist yaptı." ifadeleri yer aldı. Ayrıca kulübün 300 milyon Pound borcu olduğu vurgulandı.
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