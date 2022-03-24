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FenerbahçeMesut Özil'in kadro dışı kalması dünyada büyük ses çıkardı! İşte dünya basını
HaberlerFenerbahçe Haberleri Mesut Özil'in kadro dışı kalması dünyada büyük ses çıkardı! İşte dünya basını
• 24 Mart 2022 - 17:38 • Son Güncelleme:

Mesut Özil'in kadro dışı kalması dünyada büyük ses çıkardı! İşte dünya basını

Sarı lacivertliler, İsmail Kartal ile Konyaspor maçında yaşadığı polemik nedeniyle Mesut Özil'i kadro dışı bırakmıştı. Mesut'un kadro dışı kalması, dünya basınında da geniş yankı bultu. İşte Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının yankıları...

• 24 Mart 2022 - 17:38 • Son Güncelleme:
1Mesut Özilin kadro dışı kalması dünyada büyük ses çıkardı İşte dünya basını
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Mesut Özil'in kadro dışı kaldığını okuyucularıyla duyuran The Athletic, "Özil geçen sezon Fenerbahçe'nin ligi 3. sırada bitirmesine yardımcı olmuştu." ifadelerini kullandı.

2Mesut Özilin kadro dışı kalması dünyada büyük ses çıkardı İşte dünya basını

Mirror ise Özil'i "uzaklaştırıldı" olarak duyurdu. Mirror'ın haberinde, "Mikel Arteta'nın kadroya almamasından sonra Mesut Özil Fenerbahçe'ye katıldı. Maç kondisyonu olmadığı ligde görüldü ve Fenerbahçe'de 10 maçta 1 asist yaptı." ifadeleri yer aldı. Ayrıca kulübün 300 milyon Pound borcu olduğu vurgulandı.

3Mesut Özilin kadro dışı kalması dünyada büyük ses çıkardı İşte dünya basını

The Sun gazetesi, Mesut Özil'in kadro dışı kalmasını "Baltalandı" olarak verdi. Gazete, "Mesut Özil bilinmeyen bir nedenden dolayı kadro dışı bırakıldı.

4Mesut Özilin kadro dışı kalması dünyada büyük ses çıkardı İşte dünya basını

Dünyanın önde gelen spor gazetelerinden L'equipe, Fenerbahçe'ye geldikten 1 yıl sonra kadro dışı bırakılan Mesut Özil için, "Yeniden, Arsenal'daki gibi takımdan ihraç edildi" ifadelerini kullandı.

5Mesut Özilin kadro dışı kalması dünyada büyük ses çıkardı İşte dünya basını

İspanyolların önde gelen spor kaynaklarından As gazetesi de Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasını "Yeniden" şeklinde duyurdu. "Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör ekibiyle birlikte eski Real Madrid oyuncusu Mesut Özil'in A takımla antrenman yapmayacağını açıkladı."

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7Mesut Özilin kadro dışı kalması dünyada büyük ses çıkardı İşte dünya basını

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