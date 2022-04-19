Mesut Özil'e büyük şok! Yeni 10 numara ortaya çıktı! Meğer Talisca değilmiş...

İşte Fatih Terim'in İrfan Can Kahveci'yle ilgili yaptığı o açıklama:

"İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz. Önemli, genç ama tecrübeli, yetenekli bir oyuncu. Sayın Başkanımız ve Abdurrahim bey, Göksel Başkan ile görüştü ama henüz kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar gayet doğaldır. Konuşulur, olur olmaz ama daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız"