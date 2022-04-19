Mesut Özil'e büyük şok! Yeni 10 numara ortaya çıktı! Meğer Talisca değilmiş...
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve sezon sonuna kadar affedilme ihtimali gözükmeyen Mesut Özil'in yerine 10 numara arayışlarına devam eden Ali Koç'un Talisca ile görüşmediği, aslında Kolombiyalı yıldıza 'çubukluyu' giydirmek için kolları sıvadığı bildirildi.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir İrfan Can Kahveci vakası daha yaşanabilir. Son olarak İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, şimdi de James Rodriguez için harekete geçti. Kolombiya basınının daha önce 'imkansız' olarak nitelediği transferin artık gerçekleşebileceği belirtildi.
Kolombiya basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın devrede olduğu James Rodriguez için Fenerbahçe'nin de transfer yarışına dahil olduğu belirtildi. Haber detayında oyuncunun daha önce Türkiye'ye gitmesinin imkansız olduğu ancak 30 yaşındaki futbolcunun son dönemdeki performans düşüklüğü sebebiyle transferin artık gerçekleşebileceği vurgulandı.
İşte Fatih Terim'in İrfan Can Kahveci'yle ilgili yaptığı o açıklama:
"İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz. Önemli, genç ama tecrübeli, yetenekli bir oyuncu. Sayın Başkanımız ve Abdurrahim bey, Göksel Başkan ile görüştü ama henüz kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar gayet doğaldır. Konuşulur, olur olmaz ama daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız"
Sözleşmesindeki ‘23 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi de işleri zorlaştırıyor. Ancak Başkan Ali Koç, Kim Min-jae'i tutmaya kararlı.