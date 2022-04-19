Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeMesut Özil'e büyük şok! Yeni 10 numara ortaya çıktı! Meğer Talisca değilmiş...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Mesut Özil'e büyük şok! Yeni 10 numara ortaya çıktı! Meğer Talisca değilmiş...
• 19 Nisan 2022 - 17:04 • Son Güncelleme:

Mesut Özil'e büyük şok! Yeni 10 numara ortaya çıktı! Meğer Talisca değilmiş...

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve sezon sonuna kadar affedilme ihtimali gözükmeyen Mesut Özil'in yerine 10 numara arayışlarına devam eden Ali Koç'un Talisca ile görüşmediği, aslında Kolombiyalı yıldıza 'çubukluyu' giydirmek için kolları sıvadığı bildirildi.

• 19 Nisan 2022 - 17:04 • Son Güncelleme:
1Mesut Özile büyük şok Yeni 10 numara ortaya çıktı Meğer Talisca değilmiş...
ABONE OL

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir İrfan Can Kahveci vakası daha yaşanabilir. Son olarak İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, şimdi de James Rodriguez için harekete geçti. Kolombiya basınının daha önce 'imkansız' olarak nitelediği transferin artık gerçekleşebileceği belirtildi.

2Mesut Özile büyük şok Yeni 10 numara ortaya çıktı Meğer Talisca değilmiş...

Fenerbahçe 'İkinci İrfan Can Kahveci vakası' için kolları sıvadı! Sarı-Lacivertlilerin Al Rayyan'dan ayrılma kararı alan ve uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan James Rodriguez için harekete geçtiği öne sürüldü.

3Mesut Özile büyük şok Yeni 10 numara ortaya çıktı Meğer Talisca değilmiş...

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın devrede olduğu James Rodriguez için Fenerbahçe'nin de transfer yarışına dahil olduğu belirtildi. Haber detayında oyuncunun daha önce Türkiye'ye gitmesinin imkansız olduğu ancak 30 yaşındaki futbolcunun son dönemdeki performans düşüklüğü sebebiyle transferin artık gerçekleşebileceği vurgulandı.

4Mesut Özile büyük şok Yeni 10 numara ortaya çıktı Meğer Talisca değilmiş...

Galatasaray'ın o dönemki teknik direktörü Fatih Terim, İrfan Can Kahveci transferini istediğini açık açık belirtmiş ve "İrfan Can Kahveci de bizi istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

5

İşte Fatih Terim'in İrfan Can Kahveci'yle ilgili yaptığı o açıklama:

"İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz. Önemli, genç ama tecrübeli, yetenekli bir oyuncu. Sayın Başkanımız ve Abdurrahim bey, Göksel Başkan ile görüştü ama henüz kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar gayet doğaldır. Konuşulur, olur olmaz ama daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız"

6Mesut Özile büyük şok Yeni 10 numara ortaya çıktı Meğer Talisca değilmiş...

Yeni sezonda şampiyonluk için mücadele edecek takımın iskeletini kurmak için çabalayan Fenerbahçe'de odaklanılan isimlerin başında Kim Min-jae geliyor.

7Mesut Özile büyük şok Yeni 10 numara ortaya çıktı Meğer Talisca değilmiş...

Sezon başında transfer edilen ve gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Güney Koreli’nin taliplerinin artması yönetimi endişelendiriyor.

8Mesut Özile büyük şok Yeni 10 numara ortaya çıktı Meğer Talisca değilmiş...

Sözleşmesindeki ‘23 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi de işleri zorlaştırıyor. Ancak Başkan Ali Koç, Kim Min-jae'i tutmaya kararlı.

9Mesut Özile büyük şok Yeni 10 numara ortaya çıktı Meğer Talisca değilmiş...

Koç, 25 yaşındaki stoperle bir görüşme yapıp en az bir sene daha takımda kalmasını isteyecek. Fenerbahçe Başkanı, Kim'e, şampiyonluk yaşadıktan sonra istediği takıma gitmesine kolaylık sağlanacağını anlatacak.

10Mesut Özile büyük şok Yeni 10 numara ortaya çıktı Meğer Talisca değilmiş...

Türkiye'de mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Güney Koreli futbolcunun talebe olumlu yanıt vermesi arzu ediliyor.

11Mesut Özile büyük şok Yeni 10 numara ortaya çıktı Meğer Talisca değilmiş...

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Mesut Özil'e büyük şok! Yeni 10 numara ortaya çıktı! Meğer Talisca değilmiş...

Mesut Özil'e büyük şok! Yeni 10 numara ortaya çıktı! Meğer Talisca değilmiş...

Süper Lig devi 'yetti artık' dedi! Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası

Süper Lig devi 'yetti artık' dedi! Aboubakar kesmez bir de üstüne Lacazette bombası

Fenerbahçe'de sulh! Yıldız futbolcu özür diledi İsmail Kartal onu affetti

Fenerbahçe'de sulh! Yıldız futbolcu özür diledi İsmail Kartal onu affetti

Galatasaray'da deprem! Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti! Seçim iptal

Galatasaray'da deprem! Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti! Seçim iptal