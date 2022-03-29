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FenerbahçeMesut Özil'den sonra Arsenal'a bir Türk yıldız daha! 30 milyon euro...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Mesut Özil'den sonra Arsenal'a bir Türk yıldız daha! 30 milyon euro...
• 29 Mart 2022 - 11:28 • Son Güncelleme:

Mesut Özil'den sonra Arsenal'a bir Türk yıldız daha! 30 milyon euro...

Süper Lig'de oynadığı kısa süre içerisinde büyük beğeni toplayan ve ismi Xavi'ye kadar giden yıldız oyuncu için Arsenal devreye girdi. İngiliz devi 'Topçular' Ali Koç'a 30 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor...

• 29 Mart 2022 - 11:28 • Son Güncelleme:
1Mesut Özilden sonra Arsenala bir Türk yıldız daha 30 milyon euro...
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Süper Lig'de bu sezon istediği gibi bir sezon geçirmeyen Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 8 yıla çıktı. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları erkenden sıvadı.

2Mesut Özilden sonra Arsenala bir Türk yıldız daha 30 milyon euro...

Yeni sezonda yabancı bir teknik direktörle çalışmayı hedefleyen Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek oyuncular için de çalışmalar başladı.

3Mesut Özilden sonra Arsenala bir Türk yıldız daha 30 milyon euro...

Kanarya'da gözler ilk olarak takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi. Fenerbahçe'de ilk etapta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki Jose Sosa takımdan ayrılacak.

4Mesut Özilden sonra Arsenala bir Türk yıldız daha 30 milyon euro...

Sarı-lacivertlilerde bir yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo'nun da yüksek maliyeti nedeniyle takımdan ayrılması bekleniyor.

5Mesut Özilden sonra Arsenala bir Türk yıldız daha 30 milyon euro...

Fenerbahçe, ayrıca geçtiğimiz günlerde 6 genç oyuncusuyla yeni sözleşme imzaladı. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural ile yeni sözleşme imzalandı.

6Mesut Özilden sonra Arsenala bir Türk yıldız daha 30 milyon euro...

Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler ile yeni sözleşme işini çözen Fenerbahçe'de sezon sonunda kontratı bitecek bir diğer genç yıldız takımdan ayrılıyor.

7Mesut Özilden sonra Arsenala bir Türk yıldız daha 30 milyon euro...

Sarı-lacivertlilerin 2018'de Altınordu'dan transfer ettiği 21 yaşındaki kaleci Berke Özer, yeni sözleşme imzalamazken takımdan ayrılma kararı aldı.

8Mesut Özilden sonra Arsenala bir Türk yıldız daha 30 milyon euro...

6 genç oyuncunun imza töreninde Berke Özer ile ilgili konuşan Ali Koç, "Berke ile iki tarafın da hayrına seneye birlikte olmamaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

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Bu kararın ardından genç eldivenin adı zaman zaman Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile de anıldı.

10Mesut Özilden sonra Arsenala bir Türk yıldız daha 30 milyon euro...

Ancak Berke Özer'in kararını yurt dışında oynamak üzere verdiği ortaya çıktı ve iki büyük takımı da reddettiği belirtildi.

11Mesut Özilden sonra Arsenala bir Türk yıldız daha 30 milyon euro...

Sürekli oynayabileceği bir takımda olmak isteyen genç eldiven, kiralık olarak iki sezon formasını giydiği Belçika ekibi Westerlo'ya geri dönmek istiyor.

12Mesut Özilden sonra Arsenala bir Türk yıldız daha 30 milyon euro...

Fenerbahçe 'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın 2. başkanlığını yaptığı Westerlo, 2 Nisan'da oynayacağı Lommel maçını kazanması halinde en üst lige yükselecek.

13Mesut Özilden sonra Arsenala bir Türk yıldız daha 30 milyon euro...

Berke Özer, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkarken kalesinde 20 gol gördü. 21 yaşındaki kaleci, 2019'da kiralık olarak transfer olduğu ve 2 sezon formasını giydiği Westerlo'da ise oynadığı 46 maçta 49 gol yedi.

14ARSENAL ARDA GÜLERE KANCAYI ATTI

ARSENAL ARDA GÜLER'E KANCAYI ATTI

Henüz 17 yaşındaki Arda Güler, Türk futbolunun önümüzdeki yıllardaki en büyük yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'de başarı merdivenlerini çok hızlı bir şekilde katetmeye başlayan Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüplerini de peşinde koşturmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde genç futbolcuyla sözleşme yenileyen Fenerbahçe'nin, oyuncu için belirlediği serbest kalma bedeli de ortaya çıktı.

15Mesut Özilden sonra Arsenala bir Türk yıldız daha 30 milyon euro...

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Şimdiden Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Arda Güler için Arsenal ve Barcelona'nın devreye girdiği iddia edildi. Takvim'in haberine göre Sarı-lacivertlilerin genç oyuncunun serbest kalma bedelini 30 milyon olarak belirlediği öğrenildi.

16XAVİYE BİLE SORMUŞLARDI

XAVİ'YE BİLE SORMUŞLARDI

Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. İngiltere basınında yer alan haberlere göre; 17 yaşındaki oyuncu için Arsenal'in teklifte bulunduğu belirtildi. Öte yandan İspanyol Sport gazetesinde yer alan habere göre ise Barcelona da Arda Güler'i gündemine aldı.

17Mesut Özilden sonra Arsenala bir Türk yıldız daha 30 milyon euro...

Arda Güler, sarı-lacivertli formayla bu sezon 11 resmi karşılaşmanın 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Genç yıldız, bu maçlarda takımına 1 gol ve 4 asistle katkı sağladı.

18Mesut Özilden sonra Arsenala bir Türk yıldız daha 30 milyon euro...

 

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