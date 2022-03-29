Mesut Özil'den sonra Arsenal'a bir Türk yıldız daha! 30 milyon euro...

ARSENAL ARDA GÜLER'E KANCAYI ATTI

Henüz 17 yaşındaki Arda Güler, Türk futbolunun önümüzdeki yıllardaki en büyük yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'de başarı merdivenlerini çok hızlı bir şekilde katetmeye başlayan Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüplerini de peşinde koşturmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde genç futbolcuyla sözleşme yenileyen Fenerbahçe'nin, oyuncu için belirlediği serbest kalma bedeli de ortaya çıktı.