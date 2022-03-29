Mesut Özil'den sonra Arsenal'a bir Türk yıldız daha! 30 milyon euro...
Süper Lig'de bu sezon istediği gibi bir sezon geçirmeyen Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 8 yıla çıktı. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları erkenden sıvadı.
Fenerbahçe, ayrıca geçtiğimiz günlerde 6 genç oyuncusuyla yeni sözleşme imzaladı. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural ile yeni sözleşme imzalandı.
Sarı-lacivertlilerin 2018'de Altınordu'dan transfer ettiği 21 yaşındaki kaleci Berke Özer, yeni sözleşme imzalamazken takımdan ayrılma kararı aldı.
6 genç oyuncunun imza töreninde Berke Özer ile ilgili konuşan Ali Koç, "Berke ile iki tarafın da hayrına seneye birlikte olmamaya karar verdik" ifadelerini kullandı.
ARSENAL ARDA GÜLER'E KANCAYI ATTI
Henüz 17 yaşındaki Arda Güler, Türk futbolunun önümüzdeki yıllardaki en büyük yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'de başarı merdivenlerini çok hızlı bir şekilde katetmeye başlayan Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüplerini de peşinde koşturmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde genç futbolcuyla sözleşme yenileyen Fenerbahçe'nin, oyuncu için belirlediği serbest kalma bedeli de ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Şimdiden Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Arda Güler için Arsenal ve Barcelona'nın devreye girdiği iddia edildi. Takvim'in haberine göre Sarı-lacivertlilerin genç oyuncunun serbest kalma bedelini 30 milyon olarak belirlediği öğrenildi.
XAVİ'YE BİLE SORMUŞLARDI
Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. İngiltere basınında yer alan haberlere göre; 17 yaşındaki oyuncu için Arsenal'in teklifte bulunduğu belirtildi. Öte yandan İspanyol Sport gazetesinde yer alan habere göre ise Barcelona da Arda Güler'i gündemine aldı.