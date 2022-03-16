• 16 Mart 2022 - 07:39 • Son Güncelleme:
Mesut Özil yorumu olay yarattı! 'Kendisinden bekleneni veremedi ve...'
Arsenal - Leicester City maçından sonra yıldız futbolcu Odegaard hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Ian Wright, Mesut Özil'i eleştirerek "Forvet oyuncuları için çok verimli oynuyor. Onları gol pozisyonlarına sokuyor. Lacazette'i daha aktif hale getirdi. Bizim de Mesut Özil'den istediğimiz buydu fakat yapamamıştı" göndermesini yaptı.
• 16 Mart 2022 - 07:39 • Son Güncelleme:
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Premier Lig'de geçtiğimiz hafta Arsenal, evinde Çağlar Söyüncü'nün de 90 dakika forma giydiği maçta Leicester City'yi Partey ve Lacazette'in golleriyle 2-0 yenerek çıkışını sürdürmeye devam etti.
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Maçtan sonra Match of the Day'e konuşan İngiliz efsane oyuncu Ian Wright, Mesut Özil hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Wright, Mesut Özil'in Arsenal'de neden başarılı olamadığını ifade etti.
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