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FenerbahçeMesut Özil yorumu olay yarattı! 'Kendisinden bekleneni veremedi ve...'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Mesut Özil yorumu olay yarattı! 'Kendisinden bekleneni veremedi ve...'
• 16 Mart 2022 - 07:39 • Son Güncelleme:

Mesut Özil yorumu olay yarattı! 'Kendisinden bekleneni veremedi ve...'

Arsenal - Leicester City maçından sonra yıldız futbolcu Odegaard hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Ian Wright, Mesut Özil'i eleştirerek "Forvet oyuncuları için çok verimli oynuyor. Onları gol pozisyonlarına sokuyor. Lacazette'i daha aktif hale getirdi. Bizim de Mesut Özil'den istediğimiz buydu fakat yapamamıştı" göndermesini yaptı.

• 16 Mart 2022 - 07:39 • Son Güncelleme:
1Mesut Özil yorumu olay yarattı Kendisinden bekleneni veremedi ve...
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Premier Lig'de geçtiğimiz hafta Arsenal, evinde Çağlar Söyüncü'nün de 90 dakika forma giydiği maçta Leicester City'yi Partey ve Lacazette'in golleriyle 2-0 yenerek çıkışını sürdürmeye devam etti.

2Mesut Özil yorumu olay yarattı Kendisinden bekleneni veremedi ve...

Maçtan sonra Match of the Day'e konuşan İngiliz efsane oyuncu Ian Wright, Mesut Özil hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Wright, Mesut Özil'in Arsenal'de neden başarılı olamadığını ifade etti.

3Mesut Özil yorumu olay yarattı Kendisinden bekleneni veremedi ve...

Norveçli yıldız Martin Odegaard'ın son haftalardaki yükselen performansı hakkında konuşan Wrigh, yıldız oyuncuyu yere göğe sığdıramadı. 30 milyon sterlin karşılığında Arsenal'e transfer olan Odegaard, Arsenal'in şu anki en önemli oyuncularının başında geliyor.

4Mesut Özil yorumu olay yarattı Kendisinden bekleneni veremedi ve...

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasından sonra takıma katılan Odegaard hakkında konuşan Ian Wright, Odegaard'ın şu anda teknik direktör Mikel Arteta'nın Arsenal'de Mesut Özil'den beklediği yüksek seviye performansını gösterdiğini ifade etti.

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Mesut Özil ile anlaşamayan teknik direktör Mikel Arteta arasında istenilen olumlu ilişki oluşmamış ve Mesut Özil takımdan ayrılmak istemişti. Mesut Özil, o dönemlerde aldığı yüksek maaş sebebiyle de İngiltere'de en çok tartışılan isimlerden bir tanesi olmuştu.

6Mesut Özil yorumu olay yarattı Kendisinden bekleneni veremedi ve...

Odegaard'ın Leicester City karşı Odegaard'ın gösterdiği performans sonrası Wright, oyun kurucu görevinde oynayan Norveçli oyuncu için övgü dolu sözler söyledi.

7Mesut Özil yorumu olay yarattı Kendisinden bekleneni veremedi ve...

Wright Match of the Day'e şunları söyledi: "Arsenal'de müthiş bir hava var. Takım gayet rahat ve sakin. Çünkü Odegaard gibi bir yıldıza sahipler. Takımı gelişmesine büyük katkı sağlıyor."

8Mesut Özil yorumu olay yarattı Kendisinden bekleneni veremedi ve...

"Benim için 'oyun kurucu' geri döndü. Bilirsin, bir takımda 10 numara oynayan oyuncular çok önemlidir. İçine girdiği pozisyonları bitirme, sakin ve soğukkanlı olması ve acele etmemesi çok önemli. Odegaard, bunların hepsini yapıyor"

9Mesut Özil yorumu olay yarattı Kendisinden bekleneni veremedi ve...

"Forvet oyuncuları için çok verimli oyunuyor. Onları gol pozisyonlarına sokuyor. Lacazette'i daha aktif hale getirdi. Bizim de Mesut Özil'den istediğimiz buydu. Bu şekil oynayan oyun türüdür."

10Mesut Özil yorumu olay yarattı Kendisinden bekleneni veremedi ve...

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