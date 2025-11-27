Mersin'de vahşet! Uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşini feci şekilde katletti
Kaynak : İHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde sabaha karşı meydana gelen korkunç olayda 4 çocuk annesi Emine Ç. boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi. Talihsiz kadına evinin önünde kurşun yağdıran katil koca olay sonrası polise teslim oldu.
Silah sesleri üzerine dışarı çıkan çocuklardan İ.Ç. (24), babasının aracıyla bölgeden uzaklaştığını görerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında cenaze hastane morguna kaldırıldı.
Bu sırada şüpheli koca ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Şüphelinin olayda kullandığı silah ise bir site bahçesine bıraktığı aracında bulunarak el konuldu. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti, eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için işlediğini söylediği öğrenildi.
Öte yandan, cinayet kurban giden Emine Ç.'nin 2 ay önce mahalleye taşındığı , aldırdığı uzaklaştırma kararının geçen ayın sonunda bittiği alınan bilgiler arasında yer aldı. Komşulardan Birgül Çelik, peşe silah sesleri geldiğini vurulan kadının olay yerinde öldüğünü belirterek, ailenin mahalleye yakın zamanda taşındığını söyledi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.