Mersin'de 2025 yılının son hasadı başladı! Kalitesi ve fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü

4

'YIKAMADAN RAHATLIKLA TÜKETİLEBİLİR'



Üretici Mehdi Şeker ise üretimde zirai ilaç kullanmadıklarını vurguladı. Doğal karışımlar hazırlayarak sinek ve böcek gibi zararlılarla mücadele ettiklerini söyleyen Şeker, "Ürünlerimiz dalından koparılıp yıkanmadan rahatlıkla tüketilebilir" diye konuştu. Hasadın aile emeğiyle yapıldığını dile getiren Zeynep Şeker de "Bebek gibi baktığımız karadutları hasat etmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.