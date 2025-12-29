Mersin'de 2025 yılının son hasadı başladı! Kalitesi ve fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü
Mersin’in Silifke ilçesinde hasadına başlanan karadut, bu sezon hem yüksek verimi hem de üreticiyi memnun eden satış fiyatlarıyla dikkat çekti. Bahçelerden toplanan karadutlar, kaliteli ürünü ve yoğun talebi sayesinde üreticinin yüzünü güldürürken, bölge ekonomisine de önemli katkı sağladı. Üreticiler, hasat sürecinin bereketli geçtiğini belirterek sezondan umutlu olduklarını ifade etti.
Silifke ilçesinde dut üretimine alternatif olarak 250 dönümde örtü altında yetiştirilen karadut, sezon başında 180 TL'den alıcı bulurken, hasatla birlikte 130 TL'ye satılmaya başlandı. Dönümde 25 kilo verim alınan karadut, rekoltesi ve fiyatı ile üreticinin yüzünü güldürdü.
'ALTERNATİF ÜRÜN DENEDİK, BAŞARILI OLDUK'
Çavuşbucağı Mahallesi'nde serada karadut üreten Bayram Şeker, ilk yıllarda bazı zorluklar yaşadıklarını ancak sonraki dönemlerde verimin arttığını ifade etti. Şeker, "Dut ürününe alternatif ürün denedik ve başarılı olduk. Bu durumdan oldukça memnunuz.
Üretici arkadaşlara örnek olabildiysek ne mutlu bize. Ürünlerimizi hem yurt içinde büyükşehirlere hem de yurt dışına gönderiyoruz" dedi.
'YIKAMADAN RAHATLIKLA TÜKETİLEBİLİR'
Üretici Mehdi Şeker ise üretimde zirai ilaç kullanmadıklarını vurguladı. Doğal karışımlar hazırlayarak sinek ve böcek gibi zararlılarla mücadele ettiklerini söyleyen Şeker, "Ürünlerimiz dalından koparılıp yıkanmadan rahatlıkla tüketilebilir" diye konuştu. Hasadın aile emeğiyle yapıldığını dile getiren Zeynep Şeker de "Bebek gibi baktığımız karadutları hasat etmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.