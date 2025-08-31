Memleketlerine gidenler İstanbul'a dönüyor! Okulların açılmasına bir hafta kala otogarlarda hareketlilik başladı
Kaynak : Ayşe GÜREL - Şevval CİNDİR / İSTANBUL, (DHA) -
Okulların açılmasına sayılı günler kala, İstanbul’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk dikkat çekici seviyelere ulaştı. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte, özellikle üniversite öğrencileri okullarının bulunduğu şehirlere dönmek üzere yola koyulurken, tatilini memleketinde veya farklı şehirlerde geçiren birçok vatandaş da İstanbul’a geri dönmeye başladı. Bu hareketlilik, otogarda hem peronlarda hem de bilet gişelerinde uzun kuyruklara neden oldu. Otobüs firmalarının yetkilileri, yoğunluğun şimdilik yönetilebilir seviyede olduğunu ancak önümüzdeki bir hafta boyunca artarak devam etmesini beklediklerini ifade ediyor.
2025-2026 eğitim-öğretim yılında okula uyum sürecine dahil olan öğrenciler 1 Eylül’de, diğer öğrenciler ise 9 Eylül’de ders başı yapacak. Okulların açılmasına kısa süre kala İstanbul’da yaşayıp yaz tatilini farklı illerde geçirenler ya da başka şehirlerde okuyanlar için dönüş yolculuğu başladı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda başlayan yoğunluğun bir hafta sürmesi bekleniyor.
Firma yetkilisi Hacı Çalışkan, “Ben burada Kırklareli görevlisiyim, Kırklareli bölgesine bakıyorum. Okulların açılış ve kapanış dönemlerinde her zaman yoğunluk yaşanıyor.
Ama şu anda yoğunluk tam olarak başlamadı, yavaş yavaş artıyor. Kırklareli yakın olduğu için bizde çok fazla yoğunluk yok ama Anadolu tarafında daha fazla yoğunluk var. Geçen seneye göre biraz daha düşük gibi. Geçen yıl daha fazlaydı" dedi.
Yolcu Adem Baydur ise, “Sık sık gidip geliyorum. Genelde bu firmayı tercih ediyorum. Adıyaman’ın güney tarafına bu otobüslerle gidiyoruz. Burada da yoğunluk var, karşı taraftan da gelişler var. Trafik de karmakarışık.
Özellikle sonbahara doğru daha fazla kalabalık oluyor. Okulların açılış ve kapanış dönemlerinde otogarlarda aşırı yoğunluk yaşanıyor. Bu da onlardan biri gibi. İnsanlar hem aileleriyle gidip geliyor hem de memleketten kışlık erzaklarını, bulgurunu, turşusunu getiriyor. O yüzden geliş-gidişlerde ciddi bir yoğunluk oluyor" diye konuştu.