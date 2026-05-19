MEB YAZ TATİLİ NE ZAMAN? | 2026 yaz tatili uzatılacak mı? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili erkene çekilecek mi?
MEB yaz tatili 2026 takvimi milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. “Okullar ne zaman kapanacak?”, “2026 yaz tatili kaç gün sürecek?”, “MEB çalışma takvimi”, “Yaz tatili erken mi başlayacak?” gibi sorular velilerin gündeminde yer alıyor. Peki 'Yaz tatili erkene çekilecek mi?' İşte Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili merak edilen soruların kısa ve net cevapları...
Okulların kapanmasına kısa bir süre kala yaz tatilinin süresi, okulların kapanış tarihi ve yeni eğitim öğretim yılı başlangıcı, Türkiye genelinde milyonlarca kişinin gündeminde. 2026 yılı için MEB takvimine göre yaz tatilinin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği netleşti. İşte detaylar…
MEB YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2026?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre:
26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
Bu tarihle birlikte öğrenciler karnelerini alarak uzun yaz tatiline girecek.
Yani:
Okulların kapanış ve tatil başlangıç tarihi: 26 Haziran 2026
2026 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026 yılı yaz tatili süresi yine standart takvime uygun olacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde okullar 8 Eylül günü açılmıştı. Bu yıl da resmi olmayan sonuçlara göre 7 Eylül Pazartesi günü okulların açılması bekleniyor. Senaryo böyle olursa öğrenciler 73 günlük bir tatil yapacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılının Eylül 2026’nın ikinci haftasında yani 7 Eylül 2026 günü başlaması bekleniyor.
YAZ TATİLİ ERKENE ÇEKİLECEK Mİ?
Hayır.
Şu an için MEB tarafından yaz tatilinin erkene alınacağına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.aşladı.
OKULLAR ERKEN KAPANACAK MI?
Hayır.
Takvim planlandığı şekilde ilerliyor. Okulların kapanış tarihi değişmedi.
YAZ TATİLİ UZATILACAK MI?
Hayır.
Yaz tatilinin süresinde bir değişiklik beklenmiyor.
2026 YAZ TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
MEB tarafından açıklanan takvime göre 2026 yaz tatili 26 Haziran'da başlayacak ve resmi olmayan sonuçlara göre 73 gün sürecek. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler, yaz planlarını şekillendirmeye başladı. Bu yüzden gözler MEB'in açıklamaları üzerinde.