Mario Gomez'den Beşiktaşlı futbolculara uyarı: Şimdiden hazırlasınlar!
Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçların ardından Beşiktaş göreve geçici olarak getirilen Önder Karaveli'nin yerine Fransız teknik adam Valerien Ismael'i getiriyor. Siyah-beyazlı takımın unutulmaz golcüsü Mario Gomez, eski hocası Ismael konusunda uyardı.
Beşiktaş'ta sezon başında alınan kötü sonuçlar sonrası Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılarda göreve geçici olarak getirilen Önder Karaveli ile daha sonra sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştı. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından siyah-beyazlılarda yönetim kurulu gelecek sezon futbol yapılanması ve bu sezonun geri kalanı için teknik direktör arayışlarına başladı.
MAÇLARI SEYRETTİ
Siyah-beyazlı takımla daha önce de görüştüğü için bazı maçları seyretme fırsatı bulan Fransız teknik adamın İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Sezon sonuna kadar mevcut hoca Önder Karaveli ile birlikte devam etmesi beklenen İsmail’in, üç yardımcısını da yanında getirteceği belirtildi.
SON OLARAK WBA'YI ÇALIŞTIRDI
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, son olarak West Bromwich Albion'ı çalıştırdı. 46 yaşındaki teknik direktör, daha önce Barnsley, Wolfsburg, LASK Linz, Nürnberg ve Hannover 96'da görev aldı. Siyah-beyazlıların, Valerien Ismael ile anlaşma sağlandığını kısa süre içerisinde açıklayacağı vurgulandı.
GOMEZ'İ ARADI, BİLGİ ALDI
Geçtiğimiz günlerde Valerien Ismael'in teklife 'Evet' demeden önce Wolfsburg'tan öğrencisi olan Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'i arayarak siyah-beyazlı kulüp ve İstanbul hakkında bilgi aldığı ve Gomez'in de etkisiyle kabul ettiği öğrenildi.