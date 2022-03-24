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BeşiktaşMario Gomez'den Beşiktaşlı futbolculara uyarı: Şimdiden hazırlasınlar!
HaberlerBeşiktaş Haberleri Mario Gomez'den Beşiktaşlı futbolculara uyarı: Şimdiden hazırlasınlar!
• 24 Mart 2022 - 13:10 • Son Güncelleme:

Mario Gomez'den Beşiktaşlı futbolculara uyarı: Şimdiden hazırlasınlar!

Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçların ardından Beşiktaş göreve geçici olarak getirilen Önder Karaveli'nin yerine Fransız teknik adam Valerien Ismael'i getiriyor. Siyah-beyazlı takımın unutulmaz golcüsü Mario Gomez, eski hocası Ismael konusunda uyardı.

• 24 Mart 2022 - 13:10 • Son Güncelleme:
1Mario Gomezden Beşiktaşlı futbolculara uyarı: Şimdiden hazırlasınlar
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Beşiktaş'ta sezon başında alınan kötü sonuçlar sonrası Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılarda göreve geçici olarak getirilen Önder Karaveli ile daha sonra sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştı. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından siyah-beyazlılarda yönetim kurulu gelecek sezon futbol yapılanması ve bu sezonun geri kalanı için teknik direktör arayışlarına başladı.

2YENİ TEKNİK ADAM VALERIEN ISMAEL

YENİ TEKNİK ADAM VALERIEN ISMAEL

Beşiktaş, başarısız sonuçların ardından teknik direktörlük koltuğuna 46 yaşındaki Fransız Valerien Ismael'i getiriyor. Fransız teknik adam, bugün İstanbul’a ayak basmasının ardından Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek tesisleri gezecek.

3MAÇLARI SEYRETTİ

MAÇLARI SEYRETTİ

Siyah-beyazlı takımla daha önce de görüştüğü için bazı maçları seyretme fırsatı bulan Fransız teknik adamın İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Sezon sonuna kadar mevcut hoca Önder Karaveli ile birlikte devam etmesi beklenen İsmail’in, üç yardımcısını da yanında getirteceği belirtildi.

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SON OLARAK WBA'YI ÇALIŞTIRDI

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, son olarak West Bromwich Albion'ı çalıştırdı. 46 yaşındaki teknik direktör, daha önce Barnsley, Wolfsburg, LASK Linz, Nürnberg ve Hannover 96'da görev aldı. Siyah-beyazlıların, Valerien Ismael ile anlaşma sağlandığını kısa süre içerisinde açıklayacağı vurgulandı.

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GOMEZ'İ ARADI, BİLGİ ALDI

Geçtiğimiz günlerde Valerien Ismael'in teklife 'Evet' demeden önce Wolfsburg'tan öğrencisi olan Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'i arayarak siyah-beyazlı kulüp ve İstanbul hakkında bilgi aldığı ve Gomez'in de etkisiyle kabul ettiği öğrenildi.

6GOMEZDEN ISMAEL UYARISI

GOMEZ'DEN ISMAEL UYARISI

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, anlaşma sağladığı Valerien Ismael Başkan Ahmet Nur Çebi'nin onayıyla Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olurken siyah beyazlıların eski yıldız golcüsü Mario Gomez Wolfsburg'tan teknik direktörü olan Valerien Ismael hakkında açıklama yaptı.

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'İDMANLARI ÇOK AĞIRDIR'

Kendisinin eski Beşiktaş'ın yeni hocası Ismael hakkında konuşan Mario Gomez oyuncuları idmanları konusunda uyardı.

8Mario Gomezden Beşiktaşlı futbolculara uyarı: Şimdiden hazırlasınlar

Gomez: Valerien Ismael inanılmaz hırslı bir hocadır. Asla formda olmayan biri sahada forma şansı bulamaz ismi kim olursa olsun.

9Mario Gomezden Beşiktaşlı futbolculara uyarı: Şimdiden hazırlasınlar

İdmanları çok ağırdır futbolcular kendini şimdiden hazırlasın. Beşiktaş’ta güzel işler başaracağına eminim. Çünkü duygularıyla hırsıyla yaşıyor." dedi.

10Mario Gomezden Beşiktaşlı futbolculara uyarı: Şimdiden hazırlasınlar

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Mario Gomez'den Beşiktaşlı futbolculara uyarı: Şimdiden hazırlasınlar!

Mario Gomez'den Beşiktaşlı futbolculara uyarı: Şimdiden hazırlasınlar!

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