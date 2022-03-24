Mario Gomez'den Beşiktaşlı futbolculara uyarı: Şimdiden hazırlasınlar!

MAÇLARI SEYRETTİ

Siyah-beyazlı takımla daha önce de görüştüğü için bazı maçları seyretme fırsatı bulan Fransız teknik adamın İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Sezon sonuna kadar mevcut hoca Önder Karaveli ile birlikte devam etmesi beklenen İsmail’in, üç yardımcısını da yanında getirteceği belirtildi.