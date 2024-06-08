Mahkemeden emsal karar! Koruma talebine rağmen öldürülen kadının ailesine bakanlık tazminat ödeyecek

İDARİ ANLAMDA HİZMET KUSURUNUN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Konuyla ilgili bilgi veren Hülya Şellavcı'nın damadı ve ailenin avukatı Ensar Aktürk, "Davadaki amaç, İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerin yani kamu idari kurumlarının kusurlu davranışlarının ve ihmallerinin olmasıydı. Nitekim mahkeme kararını yazdı ve tarafımıza iletti. Kararda manevi tazminat talebinin kabulüne karar verildi. Biz bu davayı Hülya Şellavcı'nın çocukları, annesi ve kardeşleri adına açmıştık. Toplamda 2,5 milyon TL manevi tazminata hükmetti. Bu da pek görülen bir karar değil. İdarenin çok ağır ihmali ve kusuru bulunduğuna dikkat çekildi. Emniyet görevlilerinin cezai anlamda belki kusuru olmasa dahi idari anlamda hizmet kusurunun olduğu tespit edildi. Özellikle evrakların geç iletilmesi, işlemin bekletilmesi, işlem yapılmaması hususlarının altı çizildi. Yine daha önce Türkiye'den yapılan başvurularda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına değinildi. O kararlarda da bir ölüm tehdidi varsa, ciddi bir hayatı tehlike varsa ve bu öngörülebilir ise idari kurumların gerekli önlemleri alması gerektiğine dikkat çekildi. Fakat somut olayda idarenin çok net ihmalleri olduğunun altı çizildi. Çünkü süreçte; Hülya Şellavcı, 21 gün içerisinde tam 5 kez farklı karakollara başvuruda bulundu. Bir kez Cumhuriyet Başsavcılığına bir kez de Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) başvuruldu. Yani bu başvuruların hepsinde, öldürülme tehdidi altında olduğunu delilleriyle ortaya koydu. Buna rağmen herhangi bir önlem almayan idareyi, İzmir 3 İdare Mahkemesi kusurlu bularak tazminat hükmetti" dedi.