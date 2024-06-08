Mahkemeden emsal karar! Koruma talebine rağmen öldürülen kadının ailesine bakanlık tazminat ödeyecek
İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, Bornova ilçesinde Kaffar Yeğin'in (61) boşanma aşamasındaki eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i (52) öldürmesiyle ilgili mağdurun yakınları tarafından, defalarca kolluk kuvvetlerine ve ilgili mercilere başvuruya rağmen idarece yaşam hakkının korunmadığı ve kusurlu davranıldığı gerekçesiyle açılan manevi tazminat davasını değerlendirip, İçişleri Bakanlığı'nı kusurlu bularak 2 milyon 500 bin TL ödemesine hükmetti.
Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)
• 08 Haziran 2024 - 11:17 • Son Güncelleme:
Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)
• 08 Haziran 2024 - 11:17 • Son Güncelleme: