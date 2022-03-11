Maçtan sonra resmen açıkladı! Xavi onu Galatasaray'dan alıp seneye as futbolcusu yapacak

Sarı-kırmızılılar bu futbolu nerede oynarlarsa oynasınlar, bu mücadeleyi hangi takım karşısında verirlerse versinler başarılı olurlar. Ama maalesef sezon başından beri bir türlü istikrarı yakalayamadılar, hep inişli çıkışlı bir oyun oynadılar. Şuna eminim ki; dünkü futbolları takıma özgüven kazandıracak. Beşiktaş ile oynanacak maç ve haftaya Barcelona’nın rövanşında daha farklı bir Galatasaray seyredeceğiz. İspanya’da alınan beraberlik büyük bir sonuç. İkincisi bundan daha zor geçecek.