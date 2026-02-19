Lüleburgaz'da Ramazan hazırlıkları başladı: Aynı anda 300 kişi yararlanabilecek! İftar sofraları ihtiyaç sahiplerini bekliyor
19.02.2026 - 09:27Güncellenme Tarihi:
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Ramazan ayının bereketini paylaşmak adına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dev bir organizasyona imza atılıyor. İlçenin tarihi ve mimari simgesi Sokollu Mehmet Paşa Camii'nin huzur veren avlusunda kurulan iftar sofrası, her gün 300 vatandaşı ağırlayacak. İhtiyaç sahiplerinden yoldan geçen yolculara kadar herkesin sıcak yemeğe ulaşabileceği bu anlamlı programla, Trakya’nın kadim dayanışma kültürünün canlandırılması hedefleniyor. Hazırlıkları tamamlanan alanda, Ramazan’ın ilk iftarı için geri sayım başladı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Ramazan ayı dolayısıyla 300 kişinin yararlanabileceği iftar organizasyonu hazırlandı.
Kültür ve Turizim Bakanlığı tarafından organize edilen iftar programı, ilçenin simge yapılarından Sokollu Mehmet Paşa Camii avlusunda gerçekleştirilecek.
Hazırlıkları tamamlanan alanda Ramazan ayı boyunca her gün vatandaşlara sıcak yemek ikram edileceği bildirildi. Kurulan iftar sofrasından özellikle ihtiyaç sahipleri ile yoldan geçen vatandaşların faydalanmasının hedeflendiği ifade edildi.
Ramazan süresince devam edecek organizasyonla Lüleburgaz'da dayanışma ve paylaşma kültürünün artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.