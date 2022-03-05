Luis Campos önerdi Galatasaray transfer için Xeka ile masaya oturdu! İşte istediği ücret...

Gelmeye sıcak bakıyor

Luıs Campos’un da katkıları ile Galatasaray, Xeka’yı bedelsiz olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. 27 yaşındaki Portekizli futbolcu için menajeri Galatasaray’dan 5 milyon Euro imza parası ve yıllık 2.7 milyon euro talep etti.