Luis Campos önerdi Galatasaray transfer için Xeka ile masaya oturdu! İşte istediği ücret...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi. CSKA’ya gitmekten vazgeçen Xeka Galatasaray ile masaya oturdu. Lille ile sözleşmesi sezon sonu biten ve 2022-23 için CSKA ile el sıkışan Xeka, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası bu ekibe gitmekten vazgeçti. 27 yaşındaki yıldızın menajeri, sarı kırmızılılardan 5 milyon Euro imza parası ve yıllık 2.7 milyon Euro garanti ücret istedi.
Sezon sonunda Fransız kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun transferi için menajeri Rocha ile de görüşüldü.
Süper Lig'de hedeflerinin gerisinde kalan Galatasaray, Sportif Danışman Luis Campos’un önerisiyle ile 2022-23 sezonunun ilk transferi için adımını attı. Sarı kırmızılılar Lille’de forma giyen Xeka’yı (Miguel Ângelo da Silva Rocha) kadrosuna katmak için harekete geçti.
Luis Campos devreye girdi
Piyasa değeri 9 milyon Euro olan Xeka esasen gelecek sezon için Rusya ekiplerinden CSKA Moskova ile anlaşmıştı. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası tecrübeli oyuncu, kariyerini bu ülkede sürdürme fikrinden vazgeçti.
Bu rakamı yüksek bulan sarı kırmızılı yönetim imza parası rakamını aşağı çekmeye çalışırken, Xeka’nın da Galatasaray’ın şartları kabul etmesi halinde transfere sıcak baktığı ifade edildi. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Xeka bu sezon Lille’de 18 maçta forma giydi ve 2 gol kaydedip 1 asiste imza attı.,