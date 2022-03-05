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GalatasarayLuis Campos önerdi Galatasaray transfer için Xeka ile masaya oturdu! İşte istediği ücret...
HaberlerGalatasaray Haberleri Luis Campos önerdi Galatasaray transfer için Xeka ile masaya oturdu! İşte istediği ücret...
• 05 Mart 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:

Luis Campos önerdi Galatasaray transfer için Xeka ile masaya oturdu! İşte istediği ücret...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi. CSKA’ya gitmekten vazgeçen Xeka Galatasaray ile masaya oturdu. Lille ile sözleşmesi sezon sonu biten ve 2022-23 için CSKA ile el sıkışan Xeka, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası bu ekibe gitmekten vazgeçti. 27 yaşındaki yıldızın menajeri, sarı kırmızılılardan 5 milyon Euro imza parası ve yıllık 2.7 milyon Euro garanti ücret istedi.

• 05 Mart 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:
1Luis Campos önerdi Galatasaray transfer için Xeka ile masaya oturdu İşte istediği ücret...
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Sezon sonunda Fransız kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun transferi için menajeri Rocha ile de görüşüldü.

2Luis Campos önerdi Galatasaray transfer için Xeka ile masaya oturdu İşte istediği ücret...

Süper Lig'de hedeflerinin gerisinde kalan Galatasaray, Sportif Danışman Luis Campos’un önerisiyle ile 2022-23 sezonunun ilk transferi için adımını attı. Sarı kırmızılılar Lille’de forma giyen Xeka’yı (Miguel Ângelo da Silva Rocha) kadrosuna katmak için harekete geçti.

3Luis Campos önerdi Galatasaray transfer için Xeka ile masaya oturdu İşte istediği ücret...

Taraflar sözleşmesi sona ermekte olan futbolcunun şartlarını konuşurken genel bir görüş alış verişinde bulunuldu.

4Luis Campos devreye girdi

Luis Campos devreye girdi

Piyasa değeri 9 milyon Euro olan Xeka esasen gelecek sezon için Rusya ekiplerinden CSKA Moskova ile anlaşmıştı. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası tecrübeli oyuncu, kariyerini bu ülkede sürdürme fikrinden vazgeçti.

5Luis Campos önerdi Galatasaray transfer için Xeka ile masaya oturdu İşte istediği ücret...

İşte bu noktada devreye Luis Campos girdi. Galatasaray Kulübü’ne danışmanlık hizmeti veren Portekizli Futbol adamı Xeka’yı sarı kırmızılı kulübe önerdi. Önümüzdeki sezon için orta sahaya ciddi takviyeler planlayan Galatasaray da hemen harekete geçti.

6Gelmeye sıcak bakıyor

Gelmeye sıcak bakıyor

Luıs Campos’un da katkıları ile Galatasaray, Xeka’yı bedelsiz olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. 27 yaşındaki Portekizli futbolcu için menajeri Galatasaray’dan 5 milyon Euro imza parası ve yıllık 2.7 milyon euro talep etti.

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Bu rakamı yüksek bulan sarı kırmızılı yönetim imza parası rakamını aşağı çekmeye çalışırken, Xeka’nın da Galatasaray’ın şartları kabul etmesi halinde transfere sıcak baktığı ifade edildi. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Xeka bu sezon Lille’de 18 maçta forma giydi ve 2 gol kaydedip 1 asiste imza attı.,

8Luis Campos önerdi Galatasaray transfer için Xeka ile masaya oturdu İşte istediği ücret...

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