2004'ten beri Ukrayna'da çalışıyorsunuz, daha önce Donbass'taki çatışmaları da gördünüz, Ukrayna'daki insanlar şu anda nasıl hissediyorlar?"Bir fetih ülkesininki gibi, bu onların hikayesi. Şu anda Ruslar işgal etti. Yüz yıllar boyunca da Polonyalılar, Moğollar, Tatarlar ve Germen hakları işgal etti. Hiçbir zaman güçlü ve bağımsız bir devlet kurmayı başaramadışar. Şimdi bunu yaptıklarına göre 'işgal' geliyor. Ancak tam da bu konu onların Ukraynalı olmalarından son derece gurur duymalarını sağladı."