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FenerbahçeLöw, Jorge Jesus, Roger Schmidt... Ali Koç hepsiyle görüştü İngiltere'den gelen haberle bir anda...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt... Ali Koç hepsiyle görüştü İngiltere'den gelen haberle bir anda...
• 28 Şubat 2022 - 09:52 • Son Güncelleme:

Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt... Ali Koç hepsiyle görüştü İngiltere'den gelen haberle bir anda...

Fenerbahçe haberleri... İç transferde elini çabuk tutmak isteyen Başkan Ali Koç'un 3 futbolcuyla resmi olmasa da prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Ayrıca Löw, Jesus, Roger Schmidt gibi isimlerle masaya oturan Koç'un yeni bir teknik adamı gündemine aldığı ortaya çıktı.

• 28 Şubat 2022 - 09:52 • Son Güncelleme:
1Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt... Ali Koç hepsiyle görüştü İngiltereden gelen haberle bir anda...
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Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe gelecek sezon futbol yapılanması kapsamında çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli kulüpte yönetimin harekete geçtiği ve 3 isimle sözleşme imzalama konusunda önemli mesafe kat edildiği öğrenildi.

2Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt... Ali Koç hepsiyle görüştü İngiltereden gelen haberle bir anda...

Fenerbahçe'de yönetimin gelecek sezon için genç isimlere yöneldiği öğrenildi. Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertli takımın iskeletini oluşturması konusunda çalışmaların yürütüldüğü ortaya çıktı.

3Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt... Ali Koç hepsiyle görüştü İngiltereden gelen haberle bir anda...

Sarı-lacivertli takımda bu sezon gösterdiği performansla Ferdi Kadıoğlu kendini ispat etti. Genç futbolcu bu sezon şu ana kadar takımın en önemli oyuncuları arasında yer aldı.

4Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt... Ali Koç hepsiyle görüştü İngiltereden gelen haberle bir anda...

Fenerbahçe'de 17 yaşındaki yıldız Arda Güler potansiyelini gösterdi. Genç futbolcu topla her buluşmasında sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

5Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt... Ali Koç hepsiyle görüştü İngiltereden gelen haberle bir anda...

Sarı-lacivertlilerde sezona iyi başlayan ancak sonrasında formasını kaybeden Muhammed Gümüşkaya ise Giresunspor'a kiralandı. Genç yıldızın burada kazanacağı tecrübe ile yeni sezon için önemli isimler arasında yer alması bekleniyor.

6Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt... Ali Koç hepsiyle görüştü İngiltereden gelen haberle bir anda...

Yerli oyuncuların önem kazandığı mevcut durumda sarı-lacivertli yönetim bu üç isme özel önem veriyor. Sözleşmesi sona erecek Ferdi ile prensip anlaşmasına varıldı ve 4 yıllık anlaşmanın artık bonusları görüşülüyor.

7Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt... Ali Koç hepsiyle görüştü İngiltereden gelen haberle bir anda...

Fenerbahçe'de sözleşmesi gelecek yıl sözleşmesi bitecek olan Arda Güler ile 5 yıllık yeni sözleşme için görüşmeler başladı.

8Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt... Ali Koç hepsiyle görüştü İngiltereden gelen haberle bir anda...

Benzer şekilde sözleşmesi gelecek sene bitecek olan Muhammed için de uzun vadeli bir kontrat sözkonusu olacak. Giresun’da son Göztepe maçında 1 gol 1 asistle oynayan Muhammed ve Fenerbahçe’de son haftaların iyileri Arda ile Ferdi, taraftarları daha da heyecanlandırıyor.

9Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt... Ali Koç hepsiyle görüştü İngiltereden gelen haberle bir anda...

Fenerbahçe'de Arda Güler’in yarattığı olumlu etkinin ardından yeni bir yıldız adayı daha getirildi. Babası Türk, annesi İsveçli olan 14 yaşındaki İsak Vural kadroya dahil edildi. Sarı-lacivertli kulüp, genç futbolcunun amatör lisansını da çıkarttı. İsak’ın babasının, tıpkı Arda Güler’in babası gibi koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu aktarıldı.

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Yeni sezon için A klas bir teknik direktör arayışlarını başkan düzeyinde sürdüren Fenerbahçe’de Marcelo Bielsa heyecanı yaşanıyor.

11Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt... Ali Koç hepsiyle görüştü İngiltereden gelen haberle bir anda...

Geçen sezon başkan Ali Koç’un çok istediklerini belirttiği Marcelo Bielsa’nın Leeds United ile yollarını ayırması sonrası gözler dünyaca ünlü Arjantinli teknik adama döndü.

12Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt... Ali Koç hepsiyle görüştü İngiltereden gelen haberle bir anda...

Bielsa’nın uzun süredir gündemde olan Joachim Löw ve Jorge Jesus’a ciddi bir alternatif olabileceği belirtilirken başkan Ali Koç’un tecrübeli teknik adamla bu hafta görüşebileceği gündemin birinci sırasına yerleşti.

13Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt... Ali Koç hepsiyle görüştü İngiltereden gelen haberle bir anda...

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