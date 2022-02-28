Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt... Ali Koç hepsiyle görüştü İngiltere'den gelen haberle bir anda...
Fenerbahçe haberleri... İç transferde elini çabuk tutmak isteyen Başkan Ali Koç'un 3 futbolcuyla resmi olmasa da prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Ayrıca Löw, Jesus, Roger Schmidt gibi isimlerle masaya oturan Koç'un yeni bir teknik adamı gündemine aldığı ortaya çıktı.
Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe gelecek sezon futbol yapılanması kapsamında çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli kulüpte yönetimin harekete geçtiği ve 3 isimle sözleşme imzalama konusunda önemli mesafe kat edildiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de yönetimin gelecek sezon için genç isimlere yöneldiği öğrenildi. Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertli takımın iskeletini oluşturması konusunda çalışmaların yürütüldüğü ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Arda Güler’in yarattığı olumlu etkinin ardından yeni bir yıldız adayı daha getirildi. Babası Türk, annesi İsveçli olan 14 yaşındaki İsak Vural kadroya dahil edildi. Sarı-lacivertli kulüp, genç futbolcunun amatör lisansını da çıkarttı. İsak’ın babasının, tıpkı Arda Güler’in babası gibi koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu aktarıldı.
Yeni sezon için A klas bir teknik direktör arayışlarını başkan düzeyinde sürdüren Fenerbahçe’de Marcelo Bielsa heyecanı yaşanıyor.