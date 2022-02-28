Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt... Ali Koç hepsiyle görüştü İngiltere'den gelen haberle bir anda...

Benzer şekilde sözleşmesi gelecek sene bitecek olan Muhammed için de uzun vadeli bir kontrat sözkonusu olacak. Giresun’da son Göztepe maçında 1 gol 1 asistle oynayan Muhammed ve Fenerbahçe’de son haftaların iyileri Arda ile Ferdi, taraftarları daha da heyecanlandırıyor.