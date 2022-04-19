Löw bombası! Fenerbahçe'de Ali Koç'un zor kararı, Almanlar duyurdu, doğruladı...
Vitor Pereira ile yollarını ayıran ve İsmail Kartal ile yola devam eden Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamla müthiş bir çıkış yakaladı. Başkan Ali Koç'un Joachim Löw ile prensipte anlaştığı fakat İsmail Kartal'la da yola devam edebileceği iddia edilirken Almanya'dan Löw-Fenerbahçe görüşmelerine dair flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...
Süper Lig'de İsmail Kartal önderliğinde müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de en büyük belirsizlik gelecek sezon yola hangi teknik direktörle devam edileceği. Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlüğe sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un aylar öncesinden Alman teknik adam Joachim Löw ile prensipte anlaşma sağladığı ve sezon sonundan itibaren takımın Löw'e emanet edileceği iddia edilmişti.
İsmail Kartal ile seri galibiyetler alan ve lig ikinciliğine kadar yükselen Sarı Lacivertlilerde gelecek sezon da Kartal ile yola devam edilebileceği konuşuluyor. Tecrübeli teknik adam Kayserispor deplasmanından sonra basın toplantısında ikinci adam olmayacağını ifade ederek Löw'ün yardımcısı olma konusunda kapıları kapatmıştı.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve kurmaylarını zor bir karar bekliyor. İsmail Kartal'ın performansı ibreyi tecrübeli teknik adama çevirse de Almanya'dan Löw ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor.
İşte Frankfurter Rundschau'da yer alan haber:
"Joachim Löw, şu an futbol dünyasını uzaktan gözlemlemeye devam ediyor. Ayrıca eski antrenörün hizmetiyle çok ilgilenen bir kulüp var; Fenerbahçe. Alman futbolunun bir dönemini şekillendirdi, 2014 yılında Dünya Şampiyonu oldu ve uluslararası alanda en yüksek tanıma sahip oldu. 2006'dan 2021'e kadar Alman milli takımının antrenörlüğünü yaptı. Yaklaşık 9 ay önce bu görevden ayrıldı ve Jogi sakin bir hayatın içine geçti."
"SÖYLENTİLER DEVAM EDİYOR"
"Almanya ve Türkiye'de aylardır Löw'ün Fenerbahçe'ye geri dönebileceği hakkında söylentiler var. 1998/99'da Boğaz'da teknik direktörlük yaptı. Ardından Almanya'ya döndü. Karlsruher SC'yi devraldı. Daha sonra 2000/01'de Adanaspor için birkaç aylığına Türkiye'ye geri döndü."
"FENERBAHÇE SÖZCÜSÜ AÇIKLADI"
"Fenerbahçe cephesi, ilk başta Löw için somut yorumlar yapmak işstemedi. Ancak Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, geçmişte Löw'e olan ilgisini birkaç kez dile getirdi. Ancak, daha fazla yeni bilgi gelmedi. Fenerbahçe Kulüp Sözcüsü, birkaç gün önce Alman Basın Ajansı'na yeni bir gelişme olmadığını da doğruladı."
"EN DOĞRU ADRES FENERBAHÇE"
"Joachim Löw'ünj Türkiye'de çok sayıda hayranı var. Fenerbahçe onunla ilgilenmeye devam ediyor. Belki de bir geri dönüş olacak. 2021 yılın sonunda, futbol için yeniden çok motive olduğnu söyledi. Türkiye ve özellikle Fenerbahçe, Joachim Löw için en doğru ve gerçekçi adres olarak görünüyor. Löw'ün bir dahi olduğuna inanıyorlar ve imzasını atarsa ona tapılır."