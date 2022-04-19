Löw bombası! Fenerbahçe'de Ali Koç'un zor kararı, Almanlar duyurdu, doğruladı...

"EN DOĞRU ADRES FENERBAHÇE"

"Joachim Löw'ünj Türkiye'de çok sayıda hayranı var. Fenerbahçe onunla ilgilenmeye devam ediyor. Belki de bir geri dönüş olacak. 2021 yılın sonunda, futbol için yeniden çok motive olduğnu söyledi. Türkiye ve özellikle Fenerbahçe, Joachim Löw için en doğru ve gerçekçi adres olarak görünüyor. Löw'ün bir dahi olduğuna inanıyorlar ve imzasını atarsa ona tapılır."