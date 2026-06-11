LGS BESLENME PAKETİNDE NE VAR? | Bakan Tekin açıkladı: LGS'ye girecek öğrencilerin yüzde 91’i bu paketten yiyecek
LGS beslenme paketi içeriği açıklandı mı, sınavda öğrencilere ne verilecek, alerjisi olanlar ne yapacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hangi gıdaların dağıtılacağını duyurdu, neden önceden açıklama yapıldı, öğrenciler neden iki gruba ayrıldı? İşte 2026 LGS beslenme paketi içeriği, detaylar ve kritik uyarılar…
LGS beslenme paketi içeriği açıklandı mı, öğrencilere sınavda hangi yiyecekler verilecek, alerjisi olan öğrenciler için nasıl bir önlem alındı? LGS’ye sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve veli bu soruların yanıtını ararken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den dikkat çeken bir açıklama geldi. LGS beslenme paketinde neler var, kimler alabilecek, isteyen ve istemeyen öğrenciler neden ayrıldı, yüzde 91 tercih oranı ne anlama geliyor? İşte öğrencilerin sınav günü tüketeceği beslenme paketiyle ilgili merak edilen tüm detaylar…
LGS BESLENME PAKETİNDE NE VAR? BAKAN TEKİN TEK TEK AÇIKLADI
LGS’ye sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri olan “LGS beslenme paketi içinde ne var?” sorusu yanıt buldu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yaptığı açıklamaya göre, bu yıl ilk kez uygulanacak beslenme paketinde şu ürünler yer alacak:
Kuru meyveli yulaf bar
Ceviz
Kuru üzüm
Su
Bu paket, öğrencilerin sınav oturumları arasındaki dinlenme süresinde enerji ihtiyacını karşılamak, dikkat seviyesini korumak ve sınav kaygısını azaltmak amacıyla hazırlandı.
ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT! NEDEN ÖNCEDEN AÇIKLANDI?
“LGS paketinde alerjen var mı?”, “Veliler neden önceden bilgilendirildi?”, “Çocuklar bu ürünleri tüketmek zorunda mı?” gibi sorular da Bakan Tekin’in açıklamasıyla netlik kazandı.
Tekin, beslenme paketinin içeriğini özellikle önceden açıkladıklarını belirterek şu gerekçeyi paylaştı:
Alerjisi olabilecek öğrencilerin risk yaşamaması
Bazı velilerin çocuklarının bu ürünleri tüketmesini istemeyebileceği
Alternatif tercih hakkı oluşturmak
Bu nedenle sistemde başvuru sırasında velilere “beslenme paketi istiyorum / istemiyorum” seçeneği sunuldu.
LGS’DE ÖĞRENCİLER İKİYE AYRILDI: İSTEYENLER VE İSTEMEYENLER
Bu yılın en dikkat çeken uygulamalarından biri de sınav organizasyonunda yapılan değişiklik oldu.
Bakan Tekin’in açıklamasına göre:
Beslenme paketi isteyen öğrenciler ayrı sınıflardaİstemeyen öğrenciler ise farklı salon veya binalardasınava alınacak.
Bu uygulamanın amacı ise oldukça önemli:
Öğrencilerin birbirini görüp etkilenmesini önlemek
Paket almayan öğrencilerin psikolojik olarak etkilenmemesi
Sınav sırasında dikkat dağınıklığını azaltmak
ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 91’İ BESLENME PAKETİNİ TERCİH ETTİ
Açıklamaya göre, yapılan başvuruların ardından dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı:
Öğrencilerin yüzde 91’i beslenme paketini talep etti.
Bu veri, öğrencilerin büyük çoğunluğunun sınav sırasında hazır sunulan bu paketi kullanmayı planladığını gösteriyor.
Aynı zamanda bu yıl ilk kez uygulanacak beslenme paketi sisteminin yaygın bir kabul gördüğünü ortaya koyuyor.
UZMANLARA GÖRE PAKET YETERLİ Mİ?
Beslenme uzmanlarının genel değerlendirmesine göre paket:
Doğal şeker içeriyor (kuru üzüm)
Sağlıklı yağ içeriyor (ceviz)
Lif ve uzun süreli enerji sağlıyor (yulaf bar)
Ancak yine de dikkat edilmesi gereken noktalar var:Kuruyemiş alerjisi olanlar için riskli olabilir
Yulaf bar içeriğinde katkı maddeleri bulunabilir
Bu nedenle uzmanlar, özellikle hassasiyeti olan öğrencilerin kendi besinlerini tercih edebileceğini vurguluyor.
LGS BESLENME PAKETİ HAKKINDA EN ÇOK SORULAN SORULAR
LGS beslenme paketi zorunlu mu?
Hayır. Öğrenciler ve veliler başvuru sırasında tercih yapabiliyor. Zorunlu değildir.
LGS paketinde hangi yiyecekler var?
Kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su bulunuyor.
Alerjisi olan öğrenciler ne yapmalı?
Beslenme paketini tercih etmeyip kendi uygun yiyeceklerini kullanmaları öneriliyor.
Beslenme paketi isteyenler neden ayrı sınıfta?
Öğrencilerin birbirinden etkilenmemesi ve dikkat dağılmaması için.
LGS’de herkes paketi alacak mı?
Hayır. Sadece talep eden öğrenciler alacak.
Kaç öğrenci beslenme paketini istedi?
Başvuru verilerine göre yaklaşık %91 öğrenci paketi talep etti.