LGS BESLENME PAKETİNDE NE VAR? | Bakan Tekin açıkladı: LGS'ye girecek öğrencilerin yüzde 91’i bu paketten yiyecek

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LGS BESLENME PAKETİ HAKKINDA EN ÇOK SORULAN SORULAR



LGS beslenme paketi zorunlu mu?

Hayır. Öğrenciler ve veliler başvuru sırasında tercih yapabiliyor. Zorunlu değildir.



LGS paketinde hangi yiyecekler var?

Kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su bulunuyor.



Alerjisi olan öğrenciler ne yapmalı?

Beslenme paketini tercih etmeyip kendi uygun yiyeceklerini kullanmaları öneriliyor.



Beslenme paketi isteyenler neden ayrı sınıfta?

Öğrencilerin birbirinden etkilenmemesi ve dikkat dağılmaması için.



LGS’de herkes paketi alacak mı?

Hayır. Sadece talep eden öğrenciler alacak.



Kaç öğrenci beslenme paketini istedi?

Başvuru verilerine göre yaklaşık %91 öğrenci paketi talep etti.