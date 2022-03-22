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İtalyaLaporta, Burak Elmas'la el sıkıştı 45 milyon euro'luk yıldıza bedavaya imza attırdı
Haberlerİtalya Haberleri Laporta, Burak Elmas'la el sıkıştı 45 milyon euro'luk yıldıza bedavaya imza attırdı
• 22 Mart 2022 - 20:17 • Son Güncelleme:

Laporta, Burak Elmas'la el sıkıştı 45 milyon euro'luk yıldıza bedavaya imza attırdı

UEFA Avrupa Ligi'nde önce Galatasaray'ı eleyen, ardından El Classico'da Real Madrid'e 4 gol atan Barcelona flaş bir transferin altına imza attı. Katalanlar piyasa değeri 45 milyon euro olan tecrübeli orta sahanın işini bedavaya bitirdi.

• 22 Mart 2022 - 20:17 • Son Güncelleme:
1Laporta, Burak Elmasla el sıkıştı 45 milyon euroluk yıldıza bedavaya imza attırdı
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Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, Santiago Bernabeau'da Real Madrid'i 4-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

2Laporta, Burak Elmasla el sıkıştı 45 milyon euroluk yıldıza bedavaya imza attırdı

Oynanan oyundan çok memnun olduğunu söyleyen Xavi Hernandez, "Masaya yumruğumuzu vurduk ve 'Barça geri geliyor!' dedik. Real Madrid'den çok daha baskındık, onlardan her alanda daha iyiydik ve çok daha fazla gol atabilirdik." ifadelerini kullandı.

3Laporta, Burak Elmasla el sıkıştı 45 milyon euroluk yıldıza bedavaya imza attırdı

Bu kadar farklı bir sonucu kendilerinin de beklemediğini söyleyen Xavi, "Sonuçtan çok memnunuz ancak İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynadığımız zorlayıcı maçtan sonra bu kadar baskın oynamayı biz de beklemiyorduk. Kutlamalarımızı bu gece bitirip hemen Sevilla maçına hazırlanmaya başlayacağız. Sadece bir maç kazandık, ligi değil" sözlerini sarf etti.

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Bu galibiyetin Real Madrid ile olan rekabete yeni bir soluk getireceğini söyleyen Xavi, "Bu sonuçla rekabette momentumun bize geçeceğini düşünüyorum. Tıpkı Başkan Laporta'nın ilk başkanlığındaki 2003-04 sezonunda olduğu gibi." dedi.

5Laporta, Burak Elmasla el sıkıştı 45 milyon euroluk yıldıza bedavaya imza attırdı

Oyuncuların sisteme çok inandığını söyleyen İspanyol teknik adam, "Biz bu şekilde oynarız. Barça modeli budur. Daha önce benzer bir oyun tarzından oynamayan oyuncular, şu anda oyundan çok keyif aldıklarını söylüyor. Bu modelle bu galibiyeti almamız kimsenin de kafasında bir soru işareti bırakmamıştır bence." ifadelerini kullandı.

6Laporta, Burak Elmasla el sıkıştı 45 milyon euroluk yıldıza bedavaya imza attırdı

Kendi kariyeri ile ilgili de konuşan Xavi, "Henüz daha işin başındayım ve kendimi bir çaylak olarak görüyorum. Ancak bu galibiyet hem benim kendime olan özgüvenimi artırdı hem de kulüpteki konumumu güçlendirdi diyebilirim. Önceliğim her zaman Barça'nın başarısı, bireysel başarılar benim için sonra geliyor" sözlerini sarf etti.

7Laporta, Burak Elmasla el sıkıştı 45 milyon euroluk yıldıza bedavaya imza attırdı

Takımın ligdeki şansını da değerlendiren Xavi, "Ligi kazanmak bizim için oldukça zor görünüyor. Real Madrid'in 9 maçta 3 kez yenilmesi ve bizim de bütün maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Ancak en ufak ihtimalin dahi peşinden koşacağız." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

8Laporta, Burak Elmasla el sıkıştı 45 milyon euroluk yıldıza bedavaya imza attırdı

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, gelecek sezon için kadro takviye çalışmalarına başladı. İspanyol ekibi, Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi kadrosuna katmak istiyor.

9Laporta, Burak Elmasla el sıkıştı 45 milyon euroluk yıldıza bedavaya imza attırdı

Barcelona'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları başladı. İspanyol ekibi, Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Franck Kessie ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. İtalya basınında yer alan haberlere göre Kessie, Barcelona'da yıllık 6.5 milyon Euro kazanacak. 5 yıldır Milan'da görev alan Fildişili orta saha; 214 maçta forma giyip, 36 gol, 16 asistlik performans gösterdi.

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