Laporta, Burak Elmas'la el sıkıştı 45 milyon euro'luk yıldıza bedavaya imza attırdı

Kendi kariyeri ile ilgili de konuşan Xavi, "Henüz daha işin başındayım ve kendimi bir çaylak olarak görüyorum. Ancak bu galibiyet hem benim kendime olan özgüvenimi artırdı hem de kulüpteki konumumu güçlendirdi diyebilirim. Önceliğim her zaman Barça'nın başarısı, bireysel başarılar benim için sonra geliyor" sözlerini sarf etti.