Lapa lapa kar ve sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı, Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için kar uyarısında bulundu

"SICAKLIKLARIN ARTMASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÖNEMLİ İŞARETLERİNDEN"



Sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine değinen Adil Tek, “Bu sıcaklık değerlerinin daha önceki yıllarda rastlanılmıştır. Yüksek basınç var üzerimizde. Yüksek basınç kaynak olarak gündüz sıcaklıklarında bir artış var. Gece sıcaklıkları biraz daha düşüyor. Gündüz ve gece sıcaklıklarındaki farklar biraz daha artmaya başlıyor. Bu yüksek basınçtan kaynaklı bir sıcak hava ve 'ısı kubbesi' diye adlandırdığımız o kubbenin oluşturduğu bir yapı üzerimizde mevcut. Bu sıcaklık yerlerine daha önceki yıllarda rastlanılmış vaziyette. Şunu da belirtmekte fayda var. Bunların sıklığının bu dönemde artmış olması iklim değişikliğinin önemli işaretlerinden birisi" ifadelerini kullandı.