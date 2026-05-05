Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu! Tatil hangi günleri kapsıyor? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU



Cumhurbaşkanı konuşmasında ‘9 günlük bayram tatili’ müjdesi de verdi: “Bu sene Kurban Bayramı’nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkânı vermiş oluyoruz. Hayırlı olsun diyorum.”