Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu! Tatil hangi günleri kapsıyor? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?
'Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu?' sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla cevabını buldu. Peki 9 günlük Kurban Bayramı tatili hangi günleri kapsıyor?, tatil ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor. İşte Kurban Bayramı tatiline dair merak edilen tüm soruların cevapları...
Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği tatil süresi resmen netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son açıklamayla birlikte Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Peki 9 günlük tatil hangi günleri kapsıyor?
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU
Cumhurbaşkanı konuşmasında ‘9 günlük bayram tatili’ müjdesi de verdi: “Bu sene Kurban Bayramı’nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkânı vermiş oluyoruz. Hayırlı olsun diyorum.”
BAYRAM TATİLİ HANGİ GÜNLERİ KAPSIYOR?
Kurban Bayramı tatili 26 Mayıs 2026 tarihindeki Arefe günüyle başlayacaktı. Fakat alınan kararla Arefe gününün öncesindeki 25 Mayıs Pazartesi ve 23 - 24 Cumartesi Pazar günleri de eklenerek artırıldı. Normal bayram tatili 30 Mayıs Cumartesi günü bitecekken Pazar günü de eklenerek 9 güne çıkarıldı.
9 günlük Kurban Bayramı tatili 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 31 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.
1 Haziran Pazartesi mesai başlayacak.
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı tarihleri ve günleri aşağıda belirtilmiştir:
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi
KİMLER 9 GÜN TATİL YAPACAK?
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar
Memurlar
Devlet kadrolarında görev yapan personel
Özel sektör çalışanları için bayram tatili süresi ise çalışılan kuruma göre değişebilecek. Birçok özel şirketin de uzun bayram tatiline uyum sağlaması bekleniyor.