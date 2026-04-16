KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 9 günlük bayram tatili olacak mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün 2026
Kurban Bayramı'nda tatil planı yapan vatandaşlar şimdiden 'Kurban Bayramı ne zaman?, 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?' sorularının cevaplarını aramaya başladı. Kurban Bayramı resmi tatili kesin 4,5 gün ama geçmişte defalarca 9 güne uzatıldı. Peki 2026 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte merak edilen tüm bu soruların kısa ve net cevapları...
2026 Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Müslümanlar için kabul edilen iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı dört gözle beklenirken havaların ısınacağı bir tarihe denk gelmesinden dolayı tatil planları da yapıldı. Kimi vatandaşlarımız 2026 Kurban Bayramı'nı memleketinde akrabalarıyla geçirmek isterken, kimi vatandaşlarımız da tatili güneş ve deniz keyfi yaparak geçirmek istiyor.
Bayramın dört günü hafta sonuyla birleşmesi, 9 günlük bayram tatili olacak mı? sorusunu akla getiriyor. Henüz resmi makamlardan tatilin uzatılmasına yönelik kesin bir karar çıkmamış olsa da, geçmiş yıllardaki uygulamalar ve bayramın Salı günü başlaması, Pazartesi gününün de birleştirilerek toplamda hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük bir dinlenme fırsatına dönüşebileceği yönündeki tahminleri artırıyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün olur mu?
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı tarihleri ve günleri aşağıda belirtilmiştir:
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?
Bayramın birinci gününün Çarşamba olması nedeniyle, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı (arife) günlerinin tam gün idari izin kapsamına alınması durumunda tatil süresi bir önceki hafta sonuyla birleşerek toplamda 9 güne (23 Mayıs Cumartesi - 31 Mayıs Pazar arası) çıkabilir.
Şu an için resmi tatil süresi arife günü öğleden sonra başlamak üzere toplamda 4,5 gün olarak görülse de, gözler önümüzdeki haftalarda yapılması beklenen Kabine Toplantısı’na çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili açıklama yapılması durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.