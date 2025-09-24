Kuraklık göleti kuruttu! Binlerce hayvan susuz kalınca muhtar 50 yıllık kaynağı keşfetti

1

Tekirdağ'da etkili olan kuraklık sonucu Muratlı ilçesindeki Yeşilsırt Göleti kurudu. Göletin kurumasıyla bölgede yetiştirilen 2 bin 800 büyükbaş ve 1300 küçükbaş hayvanın su ihtiyacı karşılanamaz hale geldi. Yeşilsırt Mahallesi Muhtarı Hürriyet Borucu ve üreticiler de su sorununa çözüm üretmek için alternatif yollar aramaya başladı. Mahallenin ileri gelenlerinin bilgisine başvuran Borucu, günümüzde aktif olmayan, 50 yıl önce kullanılan 2 kaynak tespit etti.