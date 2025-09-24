Kuraklık göleti kuruttu! Binlerce hayvan susuz kalınca muhtar 50 yıllık kaynağı keşfetti
Kaynak : AA
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde etkili olan kuraklık nedeniyle Yeşilsırt Göleti tamamen kurudu. Bölgede yetiştirilen 2 bin 800 büyükbaş ve 1.300 küçükbaş hayvanın su ihtiyacı karşılanamaz hale gelirken, Yeşilsırt Mahallesi Muhtarı 50 yıl önce kullanılan iki eski su kaynağı bularak yeni bir gölet oluşturdu.
Tekirdağ'da etkili olan kuraklık sonucu Muratlı ilçesindeki Yeşilsırt Göleti kurudu. Göletin kurumasıyla bölgede yetiştirilen 2 bin 800 büyükbaş ve 1300 küçükbaş hayvanın su ihtiyacı karşılanamaz hale geldi. Yeşilsırt Mahallesi Muhtarı Hürriyet Borucu ve üreticiler de su sorununa çözüm üretmek için alternatif yollar aramaya başladı. Mahallenin ileri gelenlerinin bilgisine başvuran Borucu, günümüzde aktif olmayan, 50 yıl önce kullanılan 2 kaynak tespit etti.
Yapılan sondaj sonrası kaynaktaki su çıkarıldı, suyun biriktirilmesi için yeni bir gölet oluşturuldu.Borucu, Türkiye'de etkili olan kuraklığın Muratlı'da da ciddi sıkıntılara yol açtığını söyledi.Bölgede 3 senedir su kıtlığı yaşandığını, hayvanların su ihtiyacının karşılandığı göletin bu yıl kuruduğunu belirten Borucu, Tarım ve hayvancılığın zarar görmemesi için eski kaynaklarımızı gün yüzüne çıkarmaya çalıştık. Yeni kaynaklarımızla hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.