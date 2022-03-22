Portekiz - Türkiye maçında Stefan Kuntz'tan sürpriz 11! Galatasaray'da yuhalanan iki futbolcu kadroda...
Perşembe günü Dragao Stadı'nda Dünya Kupası 2022 Elemeleri Avrupa Elemeleri Play-Off C Yolu Yarı Final maçına çıkacak olan Türkiye Milli Takımı'nda Stefan Kuntz'un sahaya süreceği 11 merakla beklenmeye başladı. İşte Alman teknik adamın 2 planı...
Porto'ya bugün gelen ay-yıldızlı ekip, Gondomar SC takımının maçlarını oynadığı Sao Miguel Stadı'nda Portekiz'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İdmana hafif sakatlıkları bulunan Merih Demiral ve Serdar Aziz katılmadı. Merih ve Serdar'ın milli takımın kamp yaptığı otelde bireysel olarak çalıştığı belirtildi.
Antrenmanın ardından 100. yılını geride bırakan Gondomar SC takımının başkanı Alvaro Cerqueira, Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz'a saat hediye etti. Altıntop ve Kuntz da Gondomar Başkanına imzalı milli takım formaları verdi.
Portekizli tecrübeli futbolcu, "Eleme gruplarında çok iyi, inanılmaz futbol oynayan bir Türkiye gördüm. Avrupa Şampiyonası'nda ise iyi organize olamayan, hücum yanı zayıf, farklı bir Türkiye vardı. Portekiz'e karşı sahada hangi Türkiye olacak bilemiyorum. Ancak bildiğim bir şey var, o da Türkiye'nin çok iyi oyuncuları bulunduğu ve sahada çok rekabetçi oldukları." dedi.
Kariyerinde Portekiz Milli Takımı forması da giyen Beto, "Böyle bir maç öncesi Portekiz'de nasıl bir atmosfer olur?" sorusuna, "Çok iyi bir atmosfer var. Portekiz taraftarı, takımlarına karşı çok sadık ve çok destek veriyor. Tabii ki burada altını çizmem gereken bir şey var, o da Türkiye ve Portekiz'deki taraftarlar arasındaki fark.
Türkiye'nin Portekiz'e karşı kazanması için, yakalayacağı az sayıdaki fırsatı gole çevirmesi gerektiğini kaydeden Beto, "Portekiz, rakibe çok az fırsat veren bir takım. Hücuma kalkan rakip bunu golle sonlandırmalı. Portekiz defansif anlamda çok güçlü bir takım ve ileride maçın herhangi bir anında kaderini değiştirebilecek, yaratıcılıkları fazla bir forvet hattına sahip. Eğer Türkiye yakaladığı fırsatları değerlendiremezse, işi çok zor olur." değerlendirmesinde bulundu.
Beto, "Portekiz şimdiden İtalya maçını mı düşünüyor?" sorusunu ise "Hayır, hayır... Ben, Türkiye'deki futbolcuları ve Türk Milli Takımı'nı çok iyi tanıdığım için Portekiz Milli Takımı'ndaki bazı arkadaşlarımla konuşuyorum. Portekiz, İtalya veya Kuzey Makedonya'ya karşı oynamak için Türkiye'yi yenmek zorunda olduğunu çok iyi biliyor.
Göztepe'de 3 sezon (2017-2020) forma giyen Beto, Spor Toto Süper Lig'i izlemeye devam ettiğini ve Trabzonspor'un layıkıyla şampiyon olacağına inandığını aktardı. Portekizli futbolcu, "Trabzonspor'un başarısı benim için şaşırtıcı değil. Türkiye'de olduğum dönemlerde de hep bir projeye sahiplerdi. Trabzonspor'da oynayan arkadaşlarım vardı.
Bana her zaman kulübün proje ve organizasyon anlamında çok iyi olduğunu söylediler. Bu projelerin gerçekleşmesi bazen zaman alabilir, 3-4 yıl gecikebilir ama bence bu sezon Trabzonspor layıkıyla şampiyon olacaktır." açıklamasını yaptı. Beto, ligin ikinci sırasındaki İttifak Holding Konyaspor'u sezonun en dikkat çeken ekibi olarak gördüğünü ifade etti.
"Göztepe çok zor durumda ve ligde kalması kolay değil. Ben takımda bir liderlik eksiği olduğunu düşünüyorum. Takıma bir itici güç gerekiyor. Ligin bitmesine çok az kaldı. Ancak ben inanıyorum ki taraftarın desteği, kulüp yapısı ve her şeyden önce sahadaki futbolcuların inanmasıyla tam bir birlik sağlanırsa, Göztepe bu durumdan çıkabilir."
2022 Dünya Kupası’na son biletler için artık geri sayım başladı... A Milli Takımımız, Play-Off Yarı Final maçında perşembe gecesi Portekiz’e konuk oluyor. Kazanan takım; İtalya-Makedonya kapışmasının galibiyle son bir final maçı oynayacak. Ronaldo’su, Jota’sı, Silva’sı ve birçok yıldızıyla Portekiz göz kamaştırsa da, ‘Bizim Çocuklar’ da Avrupa’da ses getiriyor. Burak, Cengiz, Hakan gollere devam ediyor; Merih-Çağlar geçit vermiyor. Ligimizin flaş ismi Kerem de formunun zirvesinde. Portekiz’i A’dan Z’ye analiz eden Kuntz, en iyi 11’i çıkarmak için ince eleyip sık dokuyor. İşte Stefan Kunzt'un A ve B planı...
Portekiz’i A’dan Z’ye analiz eden Kuntz, en iyi 11’i çıkarmak için ince eleyip sık dokuyor. Alman hoca ileri uçta Burak, Hakan, Cengiz ve Kerem dörtlüsüyle rakibi yıkmayı hedefliyor. Ancak orta alanda ciddi soru işaretleri var. Taylan - Berkan ikilisi bir adım önde; Dorukhan ve Orkun da diğer seçenek. Geride Merih-Çağlar ikilisi garanti. Sağda Zeki, solda Caner ağır basıyor. Mert Müldür’ün solda oynama ihtimali var ancak bu bölgede performansının düşmesi endişe yaratıyor. Kale ise Uğurcan’a emanet olacak.
Portekiz - Türkiye maçının en merak edilen eşleşmelerinden biri Merih ve Ronaldo kapışması olacak. Juventus’tan çok iyi dost olan iki yıldız, İtalya’dan ayrılmalarına rağmen sosyal medyadan sık sık iletişim kuruyor. Merih bu sezon Atalanta formasıyla, United forması giyen Ronaldo’yu durdurarak alkışlanmıştı.