Portekiz - Türkiye maçında Stefan Kuntz'tan sürpriz 11! Galatasaray'da yuhalanan iki futbolcu kadroda...

Kariyerinde Portekiz Milli Takımı forması da giyen Beto, "Böyle bir maç öncesi Portekiz'de nasıl bir atmosfer olur?" sorusuna, "Çok iyi bir atmosfer var. Portekiz taraftarı, takımlarına karşı çok sadık ve çok destek veriyor. Tabii ki burada altını çizmem gereken bir şey var, o da Türkiye ve Portekiz'deki taraftarlar arasındaki fark.