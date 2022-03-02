Küfür skandalı! Volkan Demirel'e Rıza Çalımbay ve Ziya Erdal'dan büyük tepki
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelen Sivasspor'da Kerem Atakan'ın 90 dakika sonunda büyük sıkıntı yaşayarak göz yaşlarına hakim olamadığı ortaya çıktı. İşte 1-0 biten karşılaşmanın perde arkası...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü Yatabare'nin golüyle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Karşılaşmanın ardından ise Sivasspor tarafından Volkan Demirel için flaş bir iddia geldi.
Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Ziya Erdal, maç sonu yaptığı açıklamada Volkan Demirel'in Kerem Atakan'a küfür ettiğini iddia etti.
Ziya Erdal'ın açıklamaları şöyle:
"20 yaşındaki kardeşimiz Kerem Atakan'a rakip takım hocası tarafından küfür ediliyor. Hocanın hala futbolculukta kaldığını düşünüyorum. Yakışmadı. Çocuk, maçın sevincini yaşayacağına şimdi gözyaşı döküyor. Çok zoruna gitmiş."
Gerçekten herkes çok iyi mücadele etti. Beşiktaş maçında da çok güzel işler yapmıştık, herkes çok güzel şekilde mücadele etmişti. Bu maçta da aynısını yaptık. İyi konsantre olduk ve gol pozisyonlarımız da vardı. Bu tür maçlarda iki tarafın da gol pozisyonu az olur. Çünkü herkes garantiye gitmek istiyor. Kazanan biz olduk ve attığımız golde mükemmel bir goldü. Tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz. Önemli olan bundan sonra kalan maçı kazanıp finale kalmak."