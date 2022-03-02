Küfür skandalı! Volkan Demirel'e Rıza Çalımbay ve Ziya Erdal'dan büyük tepki

Gerçekten herkes çok iyi mücadele etti. Beşiktaş maçında da çok güzel işler yapmıştık, herkes çok güzel şekilde mücadele etmişti. Bu maçta da aynısını yaptık. İyi konsantre olduk ve gol pozisyonlarımız da vardı. Bu tür maçlarda iki tarafın da gol pozisyonu az olur. Çünkü herkes garantiye gitmek istiyor. Kazanan biz olduk ve attığımız golde mükemmel bir goldü. Tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz. Önemli olan bundan sonra kalan maçı kazanıp finale kalmak."