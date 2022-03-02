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Ziraat Türkiye KupasıKüfür skandalı! Volkan Demirel'e Rıza Çalımbay ve Ziya Erdal'dan büyük tepki
HaberlerZiraat Türkiye Kupası Haberleri Küfür skandalı! Volkan Demirel'e Rıza Çalımbay ve Ziya Erdal'dan büyük tepki
• 02 Mart 2022 - 21:07 • Son Güncelleme:

Küfür skandalı! Volkan Demirel'e Rıza Çalımbay ve Ziya Erdal'dan büyük tepki

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelen Sivasspor'da Kerem Atakan'ın 90 dakika sonunda büyük sıkıntı yaşayarak göz yaşlarına hakim olamadığı ortaya çıktı. İşte 1-0 biten karşılaşmanın perde arkası...

• 02 Mart 2022 - 21:07 • Son Güncelleme:
1Küfür skandalı Volkan Demirele Rıza Çalımbay ve Ziya Erdaldan büyük tepki
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü Yatabare'nin golüyle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

2Küfür skandalı Volkan Demirele Rıza Çalımbay ve Ziya Erdaldan büyük tepki

Kırmızı-beyazlılar yarı finalde, Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının galibiyle eşleşecek.

3Küfür skandalı Volkan Demirele Rıza Çalımbay ve Ziya Erdaldan büyük tepki

Karşılaşmanın ardından ise Sivasspor tarafından Volkan Demirel için flaş bir iddia geldi.

4Küfür skandalı Volkan Demirele Rıza Çalımbay ve Ziya Erdaldan büyük tepki

Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Ziya Erdal, maç sonu yaptığı açıklamada Volkan Demirel'in Kerem Atakan'a küfür ettiğini iddia etti.

5Küfür skandalı Volkan Demirele Rıza Çalımbay ve Ziya Erdaldan büyük tepki

Ziya Erdal, genç oyuncunun sevinç yaşayamadığını ve gözyaşı döktüğünü söyledi.

6Ziya Erdalın açıklamaları şöyle:

Ziya Erdal'ın açıklamaları şöyle:

"20 yaşındaki kardeşimiz Kerem Atakan'a rakip takım hocası tarafından küfür ediliyor. Hocanın hala futbolculukta kaldığını düşünüyorum. Yakışmadı. Çocuk, maçın sevincini yaşayacağına şimdi gözyaşı döküyor. Çok zoruna gitmiş."

7Küfür skandalı Volkan Demirele Rıza Çalımbay ve Ziya Erdaldan büyük tepki

Öte yandan Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Volkan Demirel hakkında gelen iddialara karşısında açıklamalarda bulundu. Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2 yıldır üst üste Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan bir takım olduklarını belirtti.

8Küfür skandalı Volkan Demirele Rıza Çalımbay ve Ziya Erdaldan büyük tepki

Bu yılda Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini aktaran Çalımbay, "Ama maalesef ligde sıkıntılardan dolayı biraz istediğimiz şekilde gitmedik. Ziraat Türkiye Kupası Avrupa'ya gitmenin en kısa yollarından bir tanesi. Bu maçı da mutlaka geçmemiz gerekiyordu." diye konuştu.

9Küfür skandalı Volkan Demirele Rıza Çalımbay ve Ziya Erdaldan büyük tepki

"Ligde en çok oynadığımız takıma karşı oynadık. Yaptıkları transferlerle iyi ve kaliteli oyuncuları var. Onun için çok dikkatli şekilde hareket etmemiz gerekiyordu. Çünkü tek maç ve telafisi de yok, ona göre akıllı bir şekilde oynadık. Zaman zaman defansta karşıladık, zaman zaman önde bastık.

10Küfür skandalı Volkan Demirele Rıza Çalımbay ve Ziya Erdaldan büyük tepki

Gerçekten herkes çok iyi mücadele etti. Beşiktaş maçında da çok güzel işler yapmıştık, herkes çok güzel şekilde mücadele etmişti. Bu maçta da aynısını yaptık. İyi konsantre olduk ve gol pozisyonlarımız da vardı. Bu tür maçlarda iki tarafın da gol pozisyonu az olur. Çünkü herkes garantiye gitmek istiyor. Kazanan biz olduk ve attığımız golde mükemmel bir goldü. Tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz. Önemli olan bundan sonra kalan maçı kazanıp finale kalmak."

11Küfür skandalı Volkan Demirele Rıza Çalımbay ve Ziya Erdaldan büyük tepki

Rıza Çalımbay, ligde de kritik maçlar oynayacaklarını, kalan maçları final maçı olarak gördüklerini söyledi. Sakat futbolcuların dönmesiyle alternatifli bir kadro kuracaklarına değinen Çalımbay, ligi iyi bir yerde tamamlamayı arzuladıklarını ifade etti.

12Küfür skandalı Volkan Demirele Rıza Çalımbay ve Ziya Erdaldan büyük tepki

Kupadaki hedeflerini de aktaran Çalımbay, "Bütün amacımız Sivasspor'umuza kupayı kazandırmak. Ama o da kolay bir iş değil, elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

13Küfür skandalı Volkan Demirele Rıza Çalımbay ve Ziya Erdaldan büyük tepki

Tecrübeli teknik adam maçın son dakikasında yaşanan pozisyon için ise, "Volkan hocanın öyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Ben duymadım. Biz teknik direktörlere yakışmaz, hele rakip takım oyuncusu ile muhatap olmak yakışmaz. Ben Volkan Hoca'nın böyle bir şey yapacağına inanmıyorum" dedi.

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