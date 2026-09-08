KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARINDA SON GÜN! 2026 ÖSYM AİS başvuru ekranı, saat kaçta bitecek?
2026 KPSS Ortaöğretim başvurularında son güne girildi. ÖSYM takvimine göre 27 Ağustos’ta başlayan başvuru süreci bugün saat 23.59’da sona erecek. Henüz başvurusunu tamamlamayan adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya mobil uygulama üzerinden yapabilecek. Sınav ücreti 800 TL olarak uygulanırken, normal başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günleri de belli oldu.
kaynak olarak ekleyin
2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim başvurularında süre bugün doluyor. Kamu kurumlarında ortaöğretim mezunları için açılacak kadrolara başvurmayı planlayan adayların, normal başvuru işlemlerini gün sonuna kadar tamamlaması gerekiyor.
ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Başvuru ekranı bugün, 8 Eylül 2026 saat 23.59’da kapanacak.
Başvurusunu henüz yapmayan veya işlemini tamamlamayan adayların son saatleri beklememesi önem taşıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BUGÜN SAAT KAÇTA BİTECEK?
2026 KPSS Ortaöğretim için normal başvuru süresi 8 Eylül 2026 Salı günü saat 23.59’da sona erecek.
Bu saatten sonra normal başvuru ekranı kapanacak.
Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak yapabildiği gibi ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasını da kullanabiliyor.
Başvuru işlemleri bazı adaylar için ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI 2026
KPSS Ortaöğretim başvurusu yapmak isteyen adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra 2026-KPSS Ortaöğretim başvuru işlemini seçmesi gerekiyor.
Adayların başvuru sırasında eğitim bilgileri, sınav merkezi tercihleri ve diğer başvuru bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor.
Başvurunun yalnızca bilgilerin sisteme girilmesiyle tamamlanmadığı durumlar bulunabileceğinden, adayların başvuru ekranındaki işlemlerin tamamlandığını ve sınav ücretinin süresi içerisinde yatırıldığını kontrol etmesi gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından 2026 KPSS Ortaöğretim sınav ücreti 800 TL olarak belirlendi.
Adaylar sınav ücretini ÖSYM’nin belirlediği ödeme kanalları üzerinden yatırabiliyor.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde yer alan bilgilere göre ödeme, anlaşmalı bankaların ilgili kanallarından veya ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi üzerinden yapılabiliyor.
Adayların ödeme işleminin başarıyla tamamlandığını kontrol etmesi gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru imkanı da bulunuyor.
ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak.
Geç başvuru işlemleri 16 Eylül saat 23.59’da sona erecek.
Normal başvuru süresi bugün sona ereceği için adayların geç başvuru dönemini beklemek yerine mümkünse işlemlerini bugün tamamlaması gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak.
Sınavın ardından değerlendirme süreci başlayacak.
ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM’E KİMLER BAŞVURABİLİR?
KPSS Ortaöğretim, ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya ÖSYM tarafından belirlenen şartlar kapsamında sınava başvurabilecek durumda bulunan adaylara yönelik gerçekleştiriliyor.
Adayların başvuru yapmadan önce 2026 KPSS Ortaöğretim Kılavuzu’nda yer alan öğrenim durumu ve başvuru şartlarını kontrol etmesi gerekiyor.
Özellikle mezuniyet durumu konusunda tereddüt yaşayan adayların başvurularını kılavuzdaki şartlara göre yapması önem taşıyor.
DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ise 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.
ÖSYM’nin açıklamasına göre DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.
DHBT’ye ortaöğretim düzeyinden katılmak isteyen adayların 25 Ekim’de yapılacak 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına da başvurmuş ve sınava girmiş olması gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSUNDA SON GÜN İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Başvurusunu bugün yapacak adayların işlem sonunda başvurularının sistemde tamamlanmış olarak göründüğünü kontrol etmesi gerekiyor.
Sınav ücretinin yatırılması gereken adayların ödeme işlemini de süresi içerisinde tamamlaması önem taşıyor.
Başvurunun son saatlere bırakılması durumunda yoğunluk veya kişisel teknik sorunlar yaşanabileceği için adayların işlemlerini mümkün olduğunca erken tamamlamasında fayda bulunuyor.
2026 KPSS Ortaöğretim normal başvuru ekranı bugün saat 23.59’da kapanacak.