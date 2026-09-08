KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARINDA SON GÜN! 2026 ÖSYM AİS başvuru ekranı, saat kaçta bitecek?

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2026 KPSS Ortaöğretim için normal başvuru süresi 8 Eylül 2026 Salı günü saat 23.59’da sona erecek.

Bu saatten sonra normal başvuru ekranı kapanacak.

Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak yapabildiği gibi ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasını da kullanabiliyor.

Başvuru işlemleri bazı adaylar için ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.