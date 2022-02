Korkunç yangında büyük sır! Beş kardeş duman olup kayboldu...

Bu raporun ardından iki duruşma açıldı ancak Vali Okey L. Patterson ve Eyalet Polis Müfettişi W.E. Burchett, Sodder'lara durumun "umutsuz vaka" olduğunu söyledi ve e davanın kapandığını ilan etti. Yılmayan George ve Jennie, 16. Otoyol boyunca reklam panosuları diktiler ve çocuklarının bulunmasına yardımcı olacak bilgiler için 5.000 dolar ödül sunan el ilanları dağıttılar. Kısa sürede miktarı 10 bin dolara çıkardılar. Louis'deki bir kadından en büyük kız Martha'nın orada bir manastırda olduğunu söyleyen bir mektup geldi. Başka bir ipucu da, bir barda bir patronun Batı Virginia'da uzun zaman önce, Noel Arifesi yangını hakkında suçlayıcı bir konuşmaya kulak misafiri olduğu Teksas'tan geldi. Florida'daki biri, çocukların Jennie'nin uzak bir akrabasında kaldığını iddia etti. George, her ipucunu araştırmak için ülkeyi dolaştı ve her zaman hiçbir cevap almadan eve döndü.