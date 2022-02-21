Korkunç yangında büyük sır! Beş kardeş duman olup kayboldu...

Ardından görgü tanığı raporları geldi. Bir kadın, yangın devam ederken kayıp çocukları geçen bir arabadan bakarken gördüğünü iddia etti. Fayetteville ile Charleston arasında turistlerin sık sık uğradığı bir mekan işleten kadın, yangından sonraki sabah çocukları gördüğünü iddia etti. Polise "Onlara kahvaltı hazırladım" dedi ve Florida plakalı bir araba da gördüğünü söyledi. Charleston'daki bir otelde kalan bir diğer kadın, gazetede çocukların fotoğraflarını gördükten sonra dördünü gördüğünü söyledi. Açıklamasında, "Çocuklara, tamamı İtalyan kökenli iki kadın ve iki erkek eşlik etti" dedi: "Tam tarihi hatırlamıyorum. Ancak tüm grup otele kaydoldu ve birkaç yataklı büyük bir odada kaldı. Gece yarısına doğru kayıt yaptılar. Çocuklarla arkadaşça konuşmaya çalıştım ama adamlar düşmanca davrandılar ve bu çocuklarla konuşmama izin vermediler. Adamlardan biri bana düşmanca baktı, arkasını döndü ve hızla İtalyanca konuşmaya başladı. Bir anda tüm grup benimle konuşmayı kesti. Donup kaldığımı hissettim ve başka bir şey söylemedim. Ertesi sabah erkenden ayrıldılar."