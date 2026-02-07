Konkordato ilan eden firmada 1 milyarlık vurgun! 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Tosuncuk'tan sonra en büyük dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayız'

10

Dosya kapsamında somut deliller, müşteki ifadeleri, organizasyon şeması, karşılıksız çekler, sahte olarak düzenlenmiş çekler ve manipülatif belgeler savcılık makamına sunulmuş olup, dosyamız Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürümektedir. Tam olarak tespit edilememekle birlikte şu an 30 ve üzeri mağdur bulunmaktadır. Bunların bir kısmı şikayet dilekçesini verdi. Dosyaya yeni girmiş mağdur dilekçeleri de var. Dosyamız devam etmektedir" diye konuştu.