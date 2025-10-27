Kiraladığı arazinin sahibi oldu! Akrabası tohumu verdi üretimi 50 dekara çıkardı: Ünlülere satıyor

4





Tarımsal ilaçlar nedeniyle sağlık problemleri yaşadık. 1996'da organik tarıma geçtik." diyen Ersöz, şunları söyledi:



"Tohumları genelde kendimiz almaya çalışıyoruz. Alamadığımızı da ilaçsız yerlerden temin ediyoruz. Organik tarım sertifikalı, kontrollü tarım oluyor. Domates, salatalık, patlıcan ve biber ekiyoruz. Mesela pırasa, dere otu, maydanoz tohumunu bahçenin belirli bir yerini ayırıp tohumluk olarak ordan tohumları temin ediyoruz. Organik tarıma ilk başladığımız dönemlerde bize dediler ki, 'Ömrünüz yetmez, bunu başarmanız çok zor, yapamazsınız' gibi söylemlerde bulundular. Ama biz inancımızla bu noktalara kadar gelebildik. İnsan gerçekten bir şey yapmak isterse önündeki bütün engelleri aşarak başarılı olabilir, biz de başardık."