Kerem şampiyon teknik adama '4 yılımı çaldı' dedi G.Saray'da istifa depremi şok etti

"Başakşehir'de bu yaşadıklarım, hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor. O insanları utandırmak, benim tek amacımdı. İnşallah 'Senden bir şey olmaz, Süper Lig'i hak etmiyorsun' diyen o insanları utandırmışımdır. Abdullah Avcı'ya hiçbir şekilde kızgın değilim ama kırgınım ve hayal kırıklığı içerisindeyim. Artık önüme bakıyorum. Her şeyi geride bıraktım."