Kerem şampiyon teknik adama '4 yılımı çaldı' dedi G.Saray'da istifa depremi şok etti
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu 'Vole'ye' çok özel açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcunun Başakşehir döneminde yaşadıkları futbolseverleri adeta şok etti. İşte 23 yaşındaki milli forvetin o ifadeleri ve ardından gelen istifa söylentileri...
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu kariyerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vole'nin sorularını yanıtlayan genç oyuncu, transfer sorusunu cevapsız bırakmadı. Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla ilgili bir itirafta bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Genç oyuncu bu sezon gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükseldi. 10 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Kerem Aktürkoğlu ağlara 3 gol gönderdi. Genç futbolcunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam edecek. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
"Başakşehir'de bu yaşadıklarım, hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor. O insanları utandırmak, benim tek amacımdı. İnşallah 'Senden bir şey olmaz, Süper Lig'i hak etmiyorsun' diyen o insanları utandırmışımdır. Abdullah Avcı'ya hiçbir şekilde kızgın değilim ama kırgınım ve hayal kırıklığı içerisindeyim. Artık önüme bakıyorum. Her şeyi geride bıraktım."
Kerem Aktürkoğlu'nun 'Vole'ye' yaptığı açıklamalardan sonra Galatasaray'da Burak Elmas döneminde Futbol Takımı İletişim Sorumlusu görevine getirilen Emrah Kayalıoğlu istifa etmesi şok etkisi yarattı. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre; Vole muhabirlerinin sarı kırmızılı yetkililerden izin almayıp başka insanları araya sokarak Kerem'le röportaj yapmaları Kayalıoğlu'nu oldukça rahatsız ederken, eski spor muhabiri ve yazarın "Bize resmi olarak röportaj talebinde bulunan arkadaşları geri çevirdik ama Kerem için Vole'nin yorumcuları farklı yollarla oyuncuyla röportaj yapmışlar diğer arkadaşlara çok ayıp oldu' diyerek istifa dilekçesini sunduğu bildirildi.