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GalatasarayKerem şampiyon teknik adama '4 yılımı çaldı' dedi G.Saray'da istifa depremi şok etti
HaberlerGalatasaray Haberleri Kerem şampiyon teknik adama '4 yılımı çaldı' dedi G.Saray'da istifa depremi şok etti
• 29 Nisan 2022 - 07:40 • Son Güncelleme:

Kerem şampiyon teknik adama '4 yılımı çaldı' dedi G.Saray'da istifa depremi şok etti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu 'Vole'ye' çok özel açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcunun Başakşehir döneminde yaşadıkları futbolseverleri adeta şok etti. İşte 23 yaşındaki milli forvetin o ifadeleri ve ardından gelen istifa söylentileri...

• 29 Nisan 2022 - 07:40 • Son Güncelleme:
1Kerem şampiyon teknik adama 4 yılımı çaldı dedi G.Sarayda istifa depremi şok etti
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Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu kariyerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vole'nin sorularını yanıtlayan genç oyuncu, transfer sorusunu cevapsız bırakmadı. Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla ilgili bir itirafta bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

2Kerem şampiyon teknik adama 4 yılımı çaldı dedi G.Sarayda istifa depremi şok etti

23 yaşındaki sol kanat bu sezon Galatasaray'da inanılmaz bir performans sergiledi. Genç futbolcu, sarı-kırmızılı formayı 48 resmi müsabakada terletti. Kerem Aktürkoğlu rakip fileleri toplamda 12 kez havalandırdı. Genç oyuncu takım arkadaşlarına da 10 asist yaptı.

3Kerem şampiyon teknik adama 4 yılımı çaldı dedi G.Sarayda istifa depremi şok etti

Genç oyuncu bu sezon gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükseldi. 10 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Kerem Aktürkoğlu ağlara 3 gol gönderdi. Genç futbolcunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam edecek. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

4Kerem Aktürkoğlu, Voleye şu açıklamalarda bulundu:

Kerem Aktürkoğlu, Vole'ye şu açıklamalarda bulundu:

"Hayalim tabii ki Premier Lig. Bence bütün futbolcuların hayalidir. En iyi futbolun oynandığı lig olarak düşünüyorum. Ancak oyun tarzım açısında Almanya ve İspanya daha uygun. Cristiano Ronaldo ile oynamak isterdim."

5Kerem şampiyon teknik adama 4 yılımı çaldı dedi G.Sarayda istifa depremi şok etti

"Kariyerimin başında 4 yılımın çalındığını düşünüyorum. 16 yaşında Başakşehir'e imza atarken çok büyük hayallerle kariyerime başlamıştım. Aileme söylenen sözleri duyunca 'Bu iş tamam, çok iyi yerlere geleceğiz' demiştim. Ama öyle olmadı tabii..."

6Kerem şampiyon teknik adama 4 yılımı çaldı dedi G.Sarayda istifa depremi şok etti

"16 yaşında imza attıktan sonra Başakşehir U17'de oynuyordum. 'Seni çok beğendik ama bizim tesisimiz yok. Kalacak bir yer bulursan ancak öyle seni alabiliriz' dediler. Sağ olsun babam, yatılı bir kurs buldu. Orada yaşıyordum.

7Kerem şampiyon teknik adama 4 yılımı çaldı dedi G.Sarayda istifa depremi şok etti

Abdullah Avcı döneminde profesyonel imzayı da attım. A takıma çıktım, beklediğim gibi olmadı. Çok büyük bir hiyerarşi, rütbecilik vardı. Sen küçüksün, haddini bileceksin şeklinde yani. Yapım gereği haksızlık karşısında susamam."

8Kerem şampiyon teknik adama 4 yılımı çaldı dedi G.Sarayda istifa depremi şok etti

"O zaman benim gibi karşı çıkanları görmedikleri için takımdakiler bana karşı tavır aldı. Antrenmana çıkarken ayağıma top değmesin diye dua ediyordum. Şu an Emirhan'a, Arda Güler'e hocaları tarafından nasıl davranılıyorsa, onu beklerdim.

9Kerem şampiyon teknik adama 4 yılımı çaldı dedi G.Sarayda istifa depremi şok etti

Örneğin Phil Foden, kaç yaşında çıkıp oynadı? Düşünsenize A takımda bir futbolcu, Foden'a top kaybetti diye küfredecek, tehdit edecek. Nasıl tepki olur? Bambaşka. Hiyerarşi, Türk futbolundaki en büyük sorundur."

10Kerem şampiyon teknik adama 4 yılımı çaldı dedi G.Sarayda istifa depremi şok etti

"Beni zorla kiralamak istediler. 'Erokspor'a 3 yıl kiralık gideceksin, sözleşmeni de asgari ücretten 5 yıl uzatacağız' dediler. Kabul etmedim. Kadro dışı bırakıldım, 1 sezon tek başıma çalıştım. Sözleşmem bitti, 19 yaşındayım.

11Kerem şampiyon teknik adama 4 yılımı çaldı dedi G.Sarayda istifa depremi şok etti

Babama, 'Baba, artık olmayacak. Futbolu bırakacağım ben' dedim. Özgüvenim dipteydi. Babam yalvardı, ikna etti beni. 3. Lig, benim kariyerimin sonu olacaktı ama çok şükür Erzincan dönemi çok iyi geçti."

12Kerem şampiyon teknik adama 4 yılımı çaldı dedi G.Sarayda istifa depremi şok etti

"Başakşehir'de bu yaşadıklarım, hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor. O insanları utandırmak, benim tek amacımdı. İnşallah 'Senden bir şey olmaz, Süper Lig'i hak etmiyorsun' diyen o insanları utandırmışımdır. Abdullah Avcı'ya hiçbir şekilde kızgın değilim ama kırgınım ve hayal kırıklığı içerisindeyim. Artık önüme bakıyorum. Her şeyi geride bıraktım."

13Kerem şampiyon teknik adama 4 yılımı çaldı dedi G.Sarayda istifa depremi şok etti

Kerem Aktürkoğlu'nun 'Vole'ye' yaptığı açıklamalardan sonra Galatasaray'da Burak Elmas döneminde Futbol Takımı İletişim Sorumlusu görevine getirilen Emrah Kayalıoğlu istifa etmesi şok etkisi yarattı. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre; Vole muhabirlerinin sarı kırmızılı yetkililerden izin almayıp başka insanları araya sokarak Kerem'le röportaj yapmaları Kayalıoğlu'nu oldukça rahatsız ederken, eski spor muhabiri ve yazarın "Bize resmi olarak röportaj talebinde bulunan arkadaşları geri çevirdik ama Kerem için Vole'nin yorumcuları farklı yollarla oyuncuyla röportaj yapmışlar diğer arkadaşlara çok ayıp oldu' diyerek istifa dilekçesini sunduğu bildirildi.

14Kerem şampiyon teknik adama 4 yılımı çaldı dedi G.Sarayda istifa depremi şok etti

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