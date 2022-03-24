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GalatasarayKerem Aktürkoğlu'nun film gibi hikayesi! 99 depreminden kurtuldu, umut oldu...
HaberlerGalatasaray Haberleri Kerem Aktürkoğlu'nun film gibi hikayesi! 99 depreminden kurtuldu, umut oldu...
• 24 Mart 2022 - 13:41 • Son Güncelleme:

Kerem Aktürkoğlu'nun film gibi hikayesi! 99 depreminden kurtuldu, umut oldu...

Fransa'nın en saygın spor gazetelerinden L'Equipe, Portekiz-Türkiye karşılaşmasının öncesinde Kerem Aktürkoğlu'na övgüler yağdırdı. 23 yaşındaki yıldızın İzmit'te meydana gelen depremden sağ kurtulup Türk futbolunun umudu olduğu aktarıldı.

• 24 Mart 2022 - 13:41 • Son Güncelleme:
1Kerem Aktürkoğlunun film gibi hikayesi 99 depreminden kurtuldu, umut oldu...
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Türk futbolu ve Galatasaray'ın yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor. Özellikle Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki serüveninde parlayan ve adını tüm Avrupa'ya duyuran Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takımımızın da Portekiz karşısında en büyük kozlarından birisi.

2Kerem Aktürkoğlunun film gibi hikayesi 99 depreminden kurtuldu, umut oldu...

Galatasaray'ın Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya ve Barcelona ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçlarında attığı goller ve asistleriyle Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan Kerem Aktürkoğlu, bu kez Fransa'nın en ünlü spor sitelerinden L'Equipe'de manşet oldu. L'Equipe, Kerem Aktürkoğlu haberinin başlığında "Türkiye'nin Portekiz'e karşı gelme mucizesi: Kerem" başlığını kullandı.

3Kerem Aktürkoğlunun film gibi hikayesi 99 depreminden kurtuldu, umut oldu...

Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun kariyerinden önemli detaylara yer verilirken 1999 yılında İzmit'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde enkazdan kurtulup Türk futbolunun umudu olduğu detayına yer verildi.

4LEquipedeki Kerem Aktükoğlu haberinin detayında şu ifadeler yer alıyor;

L'Equipe'deki Kerem Aktükoğlu haberinin detayında şu ifadeler yer alıyor;

İzmit yıkıldı. Ağustos 1999'da Türkiye'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Belediye başkanı molozların arasında, özellikle de dokuz aylık torununun hayatını kurtarmakla meşguldu. Kerem'i sağ salim kurtarmayı başarır, bu tüm Aktürkoğlu ailesini sevindirir. Ve Galatasaray, "Harry Potter" lakabına saygıyla, sihirli bir değnek dalgasıyla kahramanlıklarına imza atan bu mucizevi sol kanat oyuncusuna aşık oldu.

23 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon Fatih Terim yönetiminde kendini kanıtladı. Efsane teknik direktör, Eylül 2020'de Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem ile özel olarak ilgilendi. Kerem'in Franck Ribery'yi anımsatan bir hikayesi var.

5Kerem Aktürkoğlunun film gibi hikayesi 99 depreminden kurtuldu, umut oldu...

Gazeteci Volkan Ağır, "Birçok Galatasaray taraftarı onu Ribery ile karşılaştırıyor" diyor. Çocukken bir kaza geçirdiler ve futbolda patlama yapmadan önce benzer bir kariyere sahipler. Ayrıca oyun tarzı Ludovic Giuly'yi hatırlatıyor.

6Kerem Aktürkoğlunun film gibi hikayesi 99 depreminden kurtuldu, umut oldu...

Türk basınının çok ilgilendiğini söylediği Marsilya, onu yakından değerlendirme fırsatı buldu. Galatasaray'ın 25 Kasım'da Avrupa Ligi'nde attığı dört golün ikisinde de rol aldı. Xavi'ye göre, bu ay son 16 turunda onunla iki kez karşılaşan Barça, onu durdurmak için bir plan yaptı. Katalan teknik direktör, "Takımının en iyisi, hücum daksiyonlarında mükemmel" dedi.

7Kerem Aktürkoğlunun film gibi hikayesi 99 depreminden kurtuldu, umut oldu...

Bu sezon, çok yönlü bir oyuncu olmasının yanı sıra istatistikleri de çok iyi. 44 maçta 11 gol atıp 9 asist yaptı. Galatasaray, Avrupa kupalarına katılamazsa muhtemelen Kerem Aktürkoğlu'nu elden çıkaracak ve gelecek teklifleri değerlendirecek. Başkanın yeni danışmanı Luis Campos, Kerem Aktürkoğlu'nun değerini 25 milyon Euro olarak tahmin ediyor.

Eğer Türkiye bu akşam Portekiz'i elerse birçok kulübün Kerem için ısrarcı olacağından hiç şüphe yok.

8Kerem Aktürkoğlunun film gibi hikayesi 99 depreminden kurtuldu, umut oldu...

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