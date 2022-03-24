Kerem Aktürkoğlu'nun film gibi hikayesi! 99 depreminden kurtuldu, umut oldu...

L'Equipe'deki Kerem Aktükoğlu haberinin detayında şu ifadeler yer alıyor;

İzmit yıkıldı. Ağustos 1999'da Türkiye'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Belediye başkanı molozların arasında, özellikle de dokuz aylık torununun hayatını kurtarmakla meşguldu. Kerem'i sağ salim kurtarmayı başarır, bu tüm Aktürkoğlu ailesini sevindirir. Ve Galatasaray, "Harry Potter" lakabına saygıyla, sihirli bir değnek dalgasıyla kahramanlıklarına imza atan bu mucizevi sol kanat oyuncusuna aşık oldu.



23 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon Fatih Terim yönetiminde kendini kanıtladı. Efsane teknik direktör, Eylül 2020'de Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem ile özel olarak ilgilendi. Kerem'in Franck Ribery'yi anımsatan bir hikayesi var.