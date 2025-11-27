Kemoterapisine bir gün kala annesinin de kanser olduğunu öğrendi! Anne - kız omuz omuza mücadele verirken sanatla iyileşiyorlar

6

Kızına kanser teşhisi konulduğunda çok üzüldüğünü belirten Uç, "Bir anne olarak moral vermek, güçlü durmak zorundasınız. Çünkü destek çok önemli. Birlikte bu sürecin üstesinden geleceğimizi, her şeyi yeneceğimizi, bugünlerin geçeceğini onunla paylaştım. Bir anne olarak bu süreci yaşamak zor. Ama ben inanıyorum bunları atlatacağız. Kızım bu süreçte resim yapma fikrini önerdi, resme başladık. Hiçbir eğitim almadık, renklerle dans etmeye başladık. Resmi yaparken yaşadığımız süreci unuttuk, sanat etkinliği terapi gibi geldi. Şu an kızımla hem hastane işlerini hem de süreci resim yaparak atlatmaya çalışıyoruz. Hastane süreçleri uzun olduğu için fazla tablo çıkartamıyoruz. Tabloları biriktirdikçe resim sergisi açmayı düşünüyoruz" dedi.