Kazanın üzerinden 50 gün geçti! Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ilk kez konuştu: Acımız ilk günkü gibi taze
Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi öldürmesi Türkiye'de gündem olmuştu. olayın hemen ardından teslim olmak yerine ABD'ye kaçmasının ardından Türkiye'nin konuştuğu kazanın üzerinden 50 gün geçti. Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, yaşadıklarını ilk kez anlattı.
• 19 Nisan 2024 - 12:07 • Son Güncelleme:
• 19 Nisan 2024 - 12:07 • Son Güncelleme: