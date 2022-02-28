• 28 Şubat 2022 - 23:25 • Son Güncelleme:
Kasımpaşa maçından sonra iki ayrılığı açıkladı üçüncü ismi ekledi!
Ünlü futbol yorumcusu Gürcan Bilgiç Kasımpaşa - Fenerbahçe maçından sonra sarı lacivertlilerde gözden çıkarılan 2 futbolcunun ismini açıkladı ve bu oyuncuların yanına bir isim daha ekledi. İşte Bilgiç'in o sözleri...
• 28 Şubat 2022 - 23:25 • Son Güncelleme:
1
Gürcan Bilgiç, A Spor'da Fenerbahçe'nin, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği mücadeleyi değerlendirdi.
3
Altay'ın kurtarışları var, Kasımpaşa'nın pozisyonları var, direkten dönen toplar var. Berisha'nın pozisyonu gol olsa, 2-0 olacak ve başka maç olacak.
4
6
7
9
10