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FenerbahçeKasımpaşa maçından sonra iki ayrılığı açıkladı üçüncü ismi ekledi!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Kasımpaşa maçından sonra iki ayrılığı açıkladı üçüncü ismi ekledi!
• 28 Şubat 2022 - 23:25 • Son Güncelleme:

Kasımpaşa maçından sonra iki ayrılığı açıkladı üçüncü ismi ekledi!

Ünlü futbol yorumcusu Gürcan Bilgiç Kasımpaşa - Fenerbahçe maçından sonra sarı lacivertlilerde gözden çıkarılan 2 futbolcunun ismini açıkladı ve bu oyuncuların yanına bir isim daha ekledi. İşte Bilgiç'in o sözleri...

• 28 Şubat 2022 - 23:25 • Son Güncelleme:
1Kasımpaşa maçından sonra iki ayrılığı açıkladı üçüncü ismi ekledi
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Gürcan Bilgiç, A Spor'da Fenerbahçe'nin, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği mücadeleyi değerlendirdi.

2Kasımpaşa maçından sonra iki ayrılığı açıkladı üçüncü ismi ekledi

Vitor Pereira döneminde bile bu kadar kötüsünü seyretmedim. İkinci yarı diyorlar ama ilk yarıda da Fenerbahçe facia.

3Kasımpaşa maçından sonra iki ayrılığı açıkladı üçüncü ismi ekledi

Altay'ın kurtarışları var, Kasımpaşa'nın pozisyonları var, direkten dönen toplar var. Berisha'nın pozisyonu gol olsa, 2-0 olacak ve başka maç olacak.

4Kasımpaşa maçından sonra iki ayrılığı açıkladı üçüncü ismi ekledi

Bence Hatayspor maçında da Altay tuttu maçı, 0-0 giderken iki net kurtarış yaptı. Kasımpaşa maçında da nefis bir kurtarış yaptı.

5Kasımpaşa maçından sonra iki ayrılığı açıkladı üçüncü ismi ekledi

Orta sahada top tutamıyorsun, önde top tutamıyorsun, rakip doğru baskı yapıyor. Kasımpaşa'nın beraberlik golü gecikmiş bir gol. Atacak belli yani, oyunun gidişatını görüyorsun. Bir hamle yapar diye bekledim.

6Kasımpaşa maçından sonra iki ayrılığı açıkladı üçüncü ismi ekledi

Fenerbahçe, adına güzel olan tek şey kazanmak. Şans anları da Fenerbahçe'nin yanındaydı. İlk golde ve son golde. Ama o şans için de topu ceza sahasına getirmek lazım.

7Kasımpaşa maçından sonra iki ayrılığı açıkladı üçüncü ismi ekledi

Fenerbahçe'nin şu realitesini bileceğiz. Fenerbahçe taraftarı için, Fenerbahçe şampiyon değilse, ikincilik ve yedincilik arasında fark yoktur. İsmail Hoca da bunu en iyi bilenlerden biri.

8Kasımpaşa maçından sonra iki ayrılığı açıkladı üçüncü ismi ekledi

Fenerbahçe'de bana gelen sinyal Sosa ve Gustavo'ya biz sizle yürümeyeceğiz demişler. Bunun yanına Berisha'yı da eklemeliler. Bir umutları demek ki, peşine düşüyorlar.

9Kasımpaşa maçından sonra iki ayrılığı açıkladı üçüncü ismi ekledi

Fenerbahçe'nin ligde 3 maçı var. Başakşehir'le puanını eşitledi, dördüncü sıraya geldi. Konya ile içeride oynayacak. Ligi ikinci bitirebilir ama Fenerbahçe'nin 3 maçı var. Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçları.

10Kasımpaşa maçından sonra iki ayrılığı açıkladı üçüncü ismi ekledi

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