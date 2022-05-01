Kasa para basacak! Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nden çılgın gelir
Süper Lig'de dün akşam şampiyonluğunu ilan eden ve 196 milyon TL'yi kasasına koyacak olan Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne ise Play-Off turundan merhaba diyecek. Eğer bordo mavililer Devler Ligi'ne kalırsa kasaya 263 milyon TL daha girmiş olacak.
Spor Toto Süper Lig'de yıllar sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor kasasını da dolduracak. Bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililerde ekonomik olarak da büyük rahatlama sağlayacak. Trabzonspor'un hem TFF'den alacağı hem de olası Şampiyonlar Ligi geliri belli oldu. İşte gelişmeler...
Ligde bu sezon yaklaşık 3 milyar lira olan yayın gelirinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonu, yüzde 14'ü de alt liglere verilmek üzere ayrıldı. Geri kalan yaklaşık 2,5 milyar liralık pay da Süper Lig'de mücadele eden 20 takıma ayak bastı parası, şampiyonluk primi, performans primi ve ilk 6 sıralama primi olarak bölüştürülecek.
Elde edilen gelirin yüzde 37'si 20 kulübe eşit bir şekilde "ayak bastı parası" olarak veriliyor. Bu sezon Süper Lig'de mücadele eden takımlar, 910 milyon liralık parayı yaklaşık 45 milyon 500 bin liralık eşit paylar şeklinde bölüşüyor. Gelirin yüzde 46'sı performans primi olarak dağıtılıyor. Buna göre 1 milyar 130 milyon lira, galibiyete 2,7 milyon lira, beraberliğe ise 1,4 milyon lira olarak kulüplere veriliyor.
Ayakbastı parası olarak 45,5 milyon lira gelir elde eden Trabzonspor, geçmiş şampiyonluklardan ise 24,9 milyon lirayı kasasına koyacak. Şampiyonluk gelirinden 46 milyon lira kazanacak olan bordo-mavililer performans ödülü olarak ise 80 milyon liranın sahibi olacak. Fırtına uzun yıllar sonra elde ettiği şampiyonlukla birlikte kasasına toplamda 196 milyon lira sokmuş olacak.