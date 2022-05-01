Kasa para basacak! Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nden çılgın gelir

Elde edilen gelirin yüzde 37'si 20 kulübe eşit bir şekilde "ayak bastı parası" olarak veriliyor. Bu sezon Süper Lig'de mücadele eden takımlar, 910 milyon liralık parayı yaklaşık 45 milyon 500 bin liralık eşit paylar şeklinde bölüşüyor. Gelirin yüzde 46'sı performans primi olarak dağıtılıyor. Buna göre 1 milyar 130 milyon lira, galibiyete 2,7 milyon lira, beraberliğe ise 1,4 milyon lira olarak kulüplere veriliyor.