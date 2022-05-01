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TrabzonsporKasa para basacak! Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nden çılgın gelir
HaberlerTrabzonspor Haberleri Kasa para basacak! Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nden çılgın gelir
• 01 Mayıs 2022 - 15:19 • Son Güncelleme:

Kasa para basacak! Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nden çılgın gelir

Süper Lig'de dün akşam şampiyonluğunu ilan eden ve 196 milyon TL'yi kasasına koyacak olan Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne ise Play-Off turundan merhaba diyecek. Eğer bordo mavililer Devler Ligi'ne kalırsa kasaya 263 milyon TL daha girmiş olacak.

• 01 Mayıs 2022 - 15:19 • Son Güncelleme:
1Kasa para basacak Trabzonspora Şampiyonlar Liginden çılgın gelir
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Spor Toto Süper Lig'de yıllar sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor kasasını da dolduracak. Bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililerde ekonomik olarak da büyük rahatlama sağlayacak. Trabzonspor'un hem TFF'den alacağı hem de olası Şampiyonlar Ligi geliri belli oldu. İşte gelişmeler...

2Kasa para basacak Trabzonspora Şampiyonlar Liginden çılgın gelir

Trabzonspor'un şampiyonluğu yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken bordo-mavili ekip henüz kupasına kavuşmadı.

3Kasa para basacak Trabzonspora Şampiyonlar Liginden çılgın gelir

Trabzonspor, Süper Lig şampiyonluk kupasını 15 Mayıs'ta sahasında oynayacağı Altay karşılaşmasında kaldıracak. Bordo-mavili ekip şampiyonluğu garantiledikten sonraki ilk iç saha maçında kupasına kavuşacak.

4Kasa para basacak Trabzonspora Şampiyonlar Liginden çılgın gelir

Ligde bu sezon yaklaşık 3 milyar lira olan yayın gelirinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonu, yüzde 14'ü de alt liglere verilmek üzere ayrıldı. Geri kalan yaklaşık 2,5 milyar liralık pay da Süper Lig'de mücadele eden 20 takıma ayak bastı parası, şampiyonluk primi, performans primi ve ilk 6 sıralama primi olarak bölüştürülecek.

5Kasa para basacak Trabzonspora Şampiyonlar Liginden çılgın gelir

Elde edilen gelirin yüzde 37'si 20 kulübe eşit bir şekilde "ayak bastı parası" olarak veriliyor. Bu sezon Süper Lig'de mücadele eden takımlar, 910 milyon liralık parayı yaklaşık 45 milyon 500 bin liralık eşit paylar şeklinde bölüşüyor. Gelirin yüzde 46'sı performans primi olarak dağıtılıyor. Buna göre 1 milyar 130 milyon lira, galibiyete 2,7 milyon lira, beraberliğe ise 1,4 milyon lira olarak kulüplere veriliyor.

6Kasa para basacak Trabzonspora Şampiyonlar Liginden çılgın gelir

Dağıtılan paranın yüzde 11'i olan 270 milyon lira da Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yaşayan takımlara şampiyonluk sayısına göre pay ediliyor. Buna göre ise Türkiye'nin en üst seviye liginde mutlu sona ulaşan takımlar, şampiyonluk başına 4,2 milyon lira kasasına koyuyor.

7Kasa para basacak Trabzonspora Şampiyonlar Liginden çılgın gelir

Yaklaşık 145 milyon lira da ilk 6'ya giren takımlara sırasına göre dağıtılıyor. Ligi şampiyon tamamlayan takım yüzde 32,2'lik payla 46 milyon lira elde ediyor. İkinci yüzde 25,8 payla 37 milyon, üçüncü de yüzde 19,3 ile 28 milyon lira alıyor.

8Kasa para basacak Trabzonspora Şampiyonlar Liginden çılgın gelir

İlk 6'ya giren diğer takımlardan dördüncü yüzde 12,9'luk hisseyle 18 milyon lira, beşinci yüzde 6,5'luk payla 9 milyon lira, altıncı ekip ise yüzde 3,2'lik payla 4 milyon liralık gelir elde ediyor.

9Kasa para basacak Trabzonspora Şampiyonlar Liginden çılgın gelir

Ayakbastı parası olarak 45,5 milyon lira gelir elde eden Trabzonspor, geçmiş şampiyonluklardan ise 24,9 milyon lirayı kasasına koyacak. Şampiyonluk gelirinden 46 milyon lira kazanacak olan bordo-mavililer performans ödülü olarak ise 80 milyon liranın sahibi olacak. Fırtına uzun yıllar sonra elde ettiği şampiyonlukla birlikte kasasına toplamda 196 milyon lira sokmuş olacak.

10Kasa para basacak Trabzonspora Şampiyonlar Liginden çılgın gelir

Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'ne giriş için tek tur oynayacak. Turnuvaya play-off turundan katılacak olan Bordo-mavililer, 2 Ağustos Salı günü belli olacak rakibiyle ilk maçı 16 veya 17 Ağustos'ta, ikinci maçı ise 23 veya 24 Ağustos'ta oynayacak.

11Kasa para basacak Trabzonspora Şampiyonlar Liginden çılgın gelir

Trabzonspor, 1992-93 sezonunda adı Şampiyonlar Ligi olan turnuvaya yalnızca 2011-12 sezonunda katılmış, Inter, Lille ve CSKA Moskova'nın olduğu grupta 7 puanla 3. olmuştu.

12Kasa para basacak Trabzonspora Şampiyonlar Liginden çılgın gelir

Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalırsa minimum 17.74 milyon dolar (263 milyon TL) kazanacak.

13Kasa para basacak Trabzonspora Şampiyonlar Liginden çılgın gelir

 

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