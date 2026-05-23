Kartpostallık manzara! Artvin Şavşat’ın saklı cenneti Balık Gölü'nde yeşilin her tonu aynı karede
Artvin’in uluslararası "Cittaslow" (Sakin Şehir) unvanına sahip büyüleyici ilçesi Şavşat, ilkbaharın gelişiyle birlikte adeta bir tabiat tablosuna dönüştü. İlçenin bin 600 rakımlı zirvelerinde yer alan ve etrafı dev ladin ile çam ormanlarıyla kaplı olan Balık Gölü, eriyen kar sularının canlandırdığı doğasıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Şehir hayatının stresinden kaçıp huzur arayan doğaseverler, bu saklı cennete akın ediyor.
Artvin'in "Sakin Şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde ilkbaharın gelişiyle birlikte doğa yeniden canlandı. İlçeye bağlı Aşağıkoyunlu köyünde bulunan Balık Gölü, eşsiz manzarasıyla görenleri adeta büyüledi.
İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve bin 600 rakımda yer alan göl, çevresini saran ladin ve çam ormanlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
İlkbaharla birlikte eriyen kar sularının beslediği göl çevresinde oluşan canlı doğa, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Köy içerisinde yer alan Balık Gölü, sakin atmosferi, temiz havası ve doğal güzelliğiyle özellikle şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.