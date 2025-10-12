Kars'ta yeni 'kütük ev' yükseliyor! Finlandiya'dan getirilenler yandı yenileri Rusya'dan getirildi

6

Bölgedeki turizm yatırımlarının devam ettiğini ifade eden Tekcan, "Kütük ev projesine entegre çalışmalarımız sürecek. 2026 yılı itibarıyla Çıldır Gölü kıyısı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek daha konsept bir turizm tesisi haline gelecek. Bu süreçte bizlere her zaman destek olan Valimiz Ziya Polat ve Milletvekilimiz Adem Çalkın'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.