Kars'ta paneller kapanınca su kesildi! Köylü seferber oldu: Tezek ateşiyle ısıtmaya çalıştılar
Kars'ın Akyaka ilçesinde teknoloji kar altında kaldı, devreye köylülerin imecesi girdi! Karahan köyünde içme suyu motorlarını besleyen güneş enerjisi panelleri, 1 metreyi aşan karla kapanınca köy susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sıfırın altında 20 dereceyi bulan dondurucu soğuğa aldırış etmeyen köy sakinleri, yanlarında getirdikleri tezekleri yakıp ısınarak panelleri tek tek temizledi. Atalarından kalma yardımlaşma usulüyle modern sistemi yeniden hayata döndüren köylülerin o zorlu mücadelesi görenleri hayran bıraktı.
Akyaka ilçesi Karahan köyünde kış mevsiminin sert yüzünü göstermesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Karahan köyünde, içme suyu pompalarına enerji sağlayan güneş enerji santralleri (GES), yoğun kar yağışı nedeniyle tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Panellerin karla kaplanmasıyla enerji üretimi durunca, su depoları boşalma noktasına geldi. Köy sakinleri, sorunu çözmek için atalarından kalma "imece" yöntemine başvurdu.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Karahan köyünde, sabahın erken saatlerinde bir araya gelen köylüler; fırça, çekçek ve süpürgelerle panel sahasına girdi. Panellere zarar vermemek için büyük titizlik gösteren vatandaşlar, dondurucu soğuğa aldırış etmeden metrelerce uzunluktaki alanı kardan arındırdı. Yaklaşık 2 saat süren hummalı çalışmanın ardından güneşle buluşan paneller, yeniden enerji üretmeye başlayarak su motorlarını devreye soktu.
İmece usulü GES sistemlerinin üzerinin karını temizlediklerini ifade eden Karahan köyü muhtarı Selahattin Kaçan, "Bu tesis ile köyümüzün su ihtiyacını karşılıyoruz. Bu panelleri temizledikçe suyumuz daha verimli oluyor. Su sıkıntımız kalmıyor. Köylülerimizden Allah razı olsun imece usulü geliyoruz, karını, etrafını temizliyoruz" dedi.
Köyde su sıkıntısı olmadığını belirten Bayram Erben, "Suyumuzda sıkıntı yoktur. Köylülerden de Allah razı olsun gelip temizliyoruz. Suyumuzu basıyor herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.
Öte yandan, Karahan köyünde GES sistemlerinin temizliğinde çalışan köylüler, soğuktan ateş yakarak korunuyor. Köylüler yanlarındaki getirdikleri tezekleri çalışma öncesinde yakıyor. Çalışırken üşüyen köylüler ise sırayla ısınarak işlerini yapıyor. Güneş enerji panellerini temizleyen köylüler daha sonra geldikleri minibüs ile köye dönüyor. Köylüler kar nöbetini kış sonuna kadar sürdürecek.