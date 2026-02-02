Kars'ta paneller kapanınca su kesildi! Köylü seferber oldu: Tezek ateşiyle ısıtmaya çalıştılar

4

İmece usulü GES sistemlerinin üzerinin karını temizlediklerini ifade eden Karahan köyü muhtarı Selahattin Kaçan, "Bu tesis ile köyümüzün su ihtiyacını karşılıyoruz. Bu panelleri temizledikçe suyumuz daha verimli oluyor. Su sıkıntımız kalmıyor. Köylülerimizden Allah razı olsun imece usulü geliyoruz, karını, etrafını temizliyoruz" dedi.



Köyde su sıkıntısı olmadığını belirten Bayram Erben, "Suyumuzda sıkıntı yoktur. Köylülerden de Allah razı olsun gelip temizliyoruz. Suyumuzu basıyor herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.