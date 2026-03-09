Kars'ta kadın girişimci hayvancılığa başladı! 47 hayvanı devlet verdi gerisini o artırdı

7

Karslı üreticileri desteklemeye devam ettiklerini anlatan Aydın, "Kars'ta geçen yıl 1 milyar 200 milyon liranın üzerinde çiftçimize destekleri ulaştırmış olduk. İlimizin hem geniş mera ve yayla alanlarına sahip olması hem de kültürel olarak hayvan yetiştiriciliğinin devam ettirilmesi önemlidir. Bunlar önemli bir etken. Bu etkenlerle birlikte ilimizdeki hayvan sayısını hem üretim verim değerleri açısından hem de sayı veriler açısından bir önceki yıla göre artışını sağlamış olduk." ifadesini kullandı.