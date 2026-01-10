Kar yağışı ve kuvvetli fırtına geliyor: Meteoroloji 48 ili uyardı, Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek açıkladı: İstanbul'a kar aniden bastıracak

24

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak yarın zamanla yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



ADANA 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ISPARTA 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.