Kar yağışı İstanbul'a geri geliyor! Sıcaklıklar düşüyor, Meteoroloji hafta sonu için uyardı

17

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



AFYONKARAHİSAR 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



AYDIN 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



İZMİR 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



MUĞLA 6°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı