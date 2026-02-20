GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kar yağışı İstanbul'a geri geliyor! Sıcaklıklar düşüyor, Meteoroloji hafta sonu için uyardı

20.02.2026 - 19:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika haberine göre yurtta hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen İstanbul için uyardı.

8 KENTTE SARI KODLU UYARI

Bugün “Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla” için sarı kodlu uyarı yapıldı.

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, "Bugün Hava sıcaklığı batı kuzey ve iç kesimlerde 3-5 derece artıyor. Yağış yok. Gece Trakya da ve kıyı egede yağmur ve lodos kuvvetli. Bugün İstanbul 15 İzmir akşam yağmurlu 18 Ankara 12 C.

Pazar günü sıcaklık Marmara dahil kuzey ve batı bölgelerde 8-9 derece düşecek Trakya da ve batı Karadeniz de kar yağışı var. İstanbul’da pazar günü 6 C karla karışık yağmur görülebilir. Pazartesi’ye kalmıyor sıcaklık tekrar yükseliyor. Önümüzdeki hafta yağışlar ülkede azalıyor.”

HAFTA SONU YURT GENELİNDE YENİ YAĞIŞLI SİSTEM ETKİLİ OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, yurdun yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini belirterek, "Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Kıyı Ege ve Marmara'nın batısından başlayarak yağışlar göreceğiz. Cumartesi günü için Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi yağışlı geçecek. Pazar günü ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında ülkenin tamamında yağışlar göreceğiz." diye konuştu.

Yurdu etkileyecek yeni yağışlı sistemin soğuk olduğunu söyleyen Çelik, "Pazar günü için ülke genelinde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağını tahmin ediyoruz." açıklamasını yaptı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ankara'da yarın öğle saatlerinde itibaren yağış beklendiğini aktaran Çelik, pazar günü de aralıklarla yağmur şeklinde yağış görüleceğini kaydetti.

Çelik, pazar günü Ankara'nın kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görüleceğini belirterek, sıcaklıkların yarın 13 derece, pazar günü ise 7 dereceye kadar düşeceğini ifade etti.

İstanbul'da hafta sonu aralıklı yağışların etkili olacağını söyleyen Çelik, sıcaklıkların yarın 14 derece, pazar günü 7 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

İzmir'de ise hafta sonunun yağışlı geçeceğini ifade eden Çelik, yağışların yarın sabah saatlerinde başlayıp yer yer kuvvetli yağış olacağını kaydetti.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının yarın (Cumartesi) yurt genelinde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle güney ve doğulu, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ:

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 12°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

AYDIN 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de yarın (Cumartesi) toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 10°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 0°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS -4°C, 14°CParçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 8°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

RİZE 7°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 8°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -7°C, 8°CParçalı ve az bulutlu

KARS -9°C, 5°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 8°CParçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yarın (Cumartesi) toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 0°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 17°CParçalı ve az bulutlu