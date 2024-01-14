Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi! Lapa lapa yağacak: İstanbul, Ankara, İzmir
Kar yağışı ile ilgili son dakika sürprizi... İstanbul, Ankara ile birlikte onlarca kent için uyarı yapıldı. MGM vatandaşları ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyararak yeni hava durumunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre Batı'da yağışlar ve don beklenirken Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise tarih vererek İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu.
• 14 Ocak 2024 - 20:50 • Son Güncelleme:
• 14 Ocak 2024 - 20:50 • Son Güncelleme: